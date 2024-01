Nesta chuvosa quinta-feira (25), na cidade de Santos, o Peixe bateu a Ponte Preta por 3 a 1 e mantém os 100% de aproveitamento nesse início de temporada. Giuliano duas vezes e Julio Furch foram os autores dos gols do Alvinegro Praiano na partida; Elvis descontou para a macaca.

A desconfiança do torcedor devido ao rebaixamento inédito para a Série B e a reconstrução feita na equipe, se transformou em esperança de dias melhores pelo banco futebol do time nessas duas primeiras rodadas de Paulistão.

Coletiva Carille

Logo no começo da entrevista, o treinador santista rasgou elogios ao camisa 10 do time no confronto: “O Giuliano todos nós já acompanhamos há muito tempo por todos os clubes que ele passou, costumo dizer que ele foi o grande responsável pelo título do Al-Nassr quando eu estava na Arábia Saudita. (Giuliano) Jogou muito lá e tem um respeito muito grande no país, na qual o campeonato estava muito difícil na temporada 18/19 e ele foi fundamental pro título. A gente precisa conhecer bem ele, os atletas principalmente fazer essa bola chegar porque ele enxerga diferente como o Cazares também enxerga diferente. O que espero deles é isso, o cara que vai dar o passe diferente, que vai ser frio pra fazer o gol e já estou muito feliz com ele nesse início e com o crescimento da equipe, creio que o Giuliano cresça também.”

“O Aderlan já vinha fazendo essa função no Bragantino, jogando mais por dentro, passando pouco e sendo mais o criador, porque tem qualidade para isso. E o Felipe, aquele pezinho esquerdo dele é muita qualidade, então quando ele vai pra dentro ele sabe o que faz com a bola. Então está dando liberdade para que os jogadores encontrem os espaços, desde que tenham amplitude. Algumas vezes com o lateral, outra com os atacantes ou até mesmo com o próprio volante. Essa é uma ideia que esses dias infelizmente a gente não conseguiu trabalhar muito e repetir isso que a gente treinou na pré-temporada por conta das chuvas, mas é um grupo que tem qualidade e muito inteligente”, respondeu o comandante após questionado sobre o uso dos laterais no duelo contra a Macaca.

Fábio Carille também foi perguntado sobre a queda de rendimento do time no final do jogo e concluiu: “Não me preocupa, é esperado nesse início. O campo estava muito pesado, depois no segundo tempo a chuva diminuiu. A respeito do Palmeiras, vou falar aqui eu eu falei para os jogadores: quero curtir muito essa vitória e começo a pensar no Palmeiras amanhã. Um momento legal para nós, única equipe que está com 100% apesar de ser apenas duas rodadas a gente tem valorizar isso. Iniciar bem e a gente sabe dos pontos ali na frente a gente vai ganhar porque vamos estar melhor tanto tecnicamente quanto fisicamente. A queda de rendimento é esperado pelo tempo de trabalho.”

O professor também foi perguntado se continua o interesse do Santos em mais um goleiro para o elenco “Continua. Não tenho essa informação do Inter de Porto Alegre (sobre possível interesse em João Paulo), é necessário chegar mais um goleiro. Estamos aí olhando e observando para ver quem vai ser. O presidente falou de mais jogadores? Falou? É? Tá dando brecha para mim, vou pedir mais um quatro/cinco para ele.”