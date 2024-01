Na noite deste sábado (27), o Corinthians visita o São Bernardo no Estádio Municipal Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo, às 20h, em jogo válido pela terceira rodada do Paulistão. O Corinthians joga para buscar uma reabilitação no campeonato antes do jogo contra o São Paulo, na próxima terça-feira. O São Bernardo entra em campo mirando o primeiro lugar do grupo.

Como chega o São Bernardo

Após conseguir se reforçar na janela de transferências, o São Bernardo começou o campeonato Paulista conquistando pontos importantes. O time está no grupo D, o mesmo do Palmeiras, e somou quatro pontos nas primeiras rodadas, a mesma pontuação do alviverde.

Para o jogo de hoje, o São Bernardo busca a vitória e seca o Palmeiras para conseguir ser líder isolado do seu grupo.

O provável time do São Bernardo para o confronto é: Alex Alves, Hélder, Alan Santos, Pedro Carrerete e Vitor Ricardo; Rodrigo Souza, Lucas Lima, Arthur Henrique; Lucas Tocantins, Silvinho e João Carlos

Como chega o Corinthians

Em um ano de reconstrução, o Corinthians tem um elenco frágil, com poucas peças e que oferece pouca chance de variar à Mano Menezes. Nos primeiros jogos do torneio, o treinador contou com muitos jogadores do sub-17, já que os atletas do sub-20 estavam na Copinha.

A falta de elenco também é resultado da não inscrição de Garro, que chegou para reforçar o meio-campo e que está tendo problema de documentação. O Gustavo Henrique, apesar de inscrito se apresentou com um déficit muscular e passa por um fortalecimento antes da estreia.

No primeiro jogo da temporada, o Corinthians bateu o Guarani, em casa, em um jogo pouco criativo, mas com muita entrega dos corinthianos. A torcida pôde ver a estreia de três reforços: Félix Torres, Ranieri e Hugo.

No último confronto, o Corinthians perdeu para o Ituano, em um jogo com atuações muito abaixo da média, especialmente de Yuri Alberto.

O Coringão busca readquirir confiança contra o São Bernardo para enfrentar o São Paulo na próxima terça-feira.

O provável time do Corinthians para a partida é: Cássio, Fagner, Félix Torres, Caetano e Hugo; Raniele, Maycon, Matías Rojas e Matheus Araújo; Romero e Yuri Alberto

Onde assistir

A partida será transmitida pela TNT Sports e pela HBO Max, mas você pode acompanhar tudo o que acontece ao vivo no jogo, aqui pela VAVEL Brasil.