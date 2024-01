Cruzeiro e Athletic abrem a segunda rodada do Campeonato Mineiro, na tarde deste sábado (27), às 16h30 (de Brasília). A bola irá rolar na Arena do Jacaré, em Sete Lagoas, por conta de uma punição sofrida pelo time estrelado do estadual do ano passado, quando a torcida arremessou objetos no gramado da Arena Independência, no clássico contra o Atlético-MG.

Devido a situação, o Tribunal de Justiça Desportiva (TJD) suspendeu o mando de campo, logo precisa ter uma distância mínima de 50 km, de acordo com o Regulamento Geral de Competições (RGC) da Federação Mineira de Futebol (FMF).

Cabuloso possui baixas no ataque

O Cruzeiro estreou na temporada contra o Villa Nova no Castor Cifuentes, em Nova Lima. A Raposa venceu o Leão do Bonfim por 2 a 1 e começou bem no Campeonato Mineiro. Com essa vitória, o Cabuloso conquistou seus primeiros três pontos no campeonato e aparece na segunda colocação do grupo A, por conta do saldo de gols do Itabirito.

Nicolás Larcamón acabou tendo duas baixas no ataque: os atacantes Rafael Elias, que teve uma lesão detectada no úmero do braço direito, e Gabriel Veron,, com um trauma no pé direito. Ambos passaram por cirurgia. Por sua vez, Filipe Machado, Lucas Romero e Mateus Vital estão aprimorando a parte física.

Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

Provável escalação: Rafael Cabral; William, Palacios (Zé Ivaldo), Neris e Marlon; Lucas Silva, Japa (Ian Luccas) e Matheus Pereira; Arthur Gomes, Robert (Rafa Silva) e Dinenno.

Esquadrão de Aço com a mesma base

Pode parecer história repetida, mas não é. Assim como o adversário , o Athletic conquistou a vitória, também de 2 a 1 contra o Ipatinga, na reta final, em jogo recheado de golaços, no Joaquim Portugal. O Esquadrão de Aço está em segundo lugar, com do grupo B, , com três pontos, logo atrás do América-MG, que goleou na rodada.

Rodrigo Santana não possui nenhum desfalque para o confronto. A tendência é que mantenha os 11 da estreia da competição.

Provável escalação: Jéfferson; Ynaiã, Danilo, Edson e Yuri Silva; Diego Fumaça, Wallisson e David Braga; Welinton Torrão, Jonathas e Douglas Pelé.

Arbitragem

Árbitro: Vinícius Gomes do Amaral

Assistente 1: Fernanda Nandrea

Assistente 2: Pablo Almeida Costa

Quarto árbitro: Andreza Helena de Siqueira

VAR: Emerson de Almeida Ferreira

AVAR: Frederico Soares Vilarinho