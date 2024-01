Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentam neste sábado (27), em partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca 2024. As equipes vão a campo na Arena das Dunas, em Natal, às 18h10 (horário de Brasília).

Mais uma chance para os jovens

O Flamengo vem de empate na última rodada contra a equipe do Nova Iguaçu e atualmente possui 4 pontos conquistados, iniciando a rodada na sétima posição. Lembrando que a equipe rubro-negra possui um jogo a menos em comparação à Portuguesa, devido à partida atrasada da terceira rodada frente à equipe do Volta Redonda, que será realizada somente no dia 10 de fevereiro.

Com os titulares em pré-temporada fora do Brasil, a equipe rubro-negra terá equipe mista em mais uma rodada, contando com reservas da equipe principal e jogadores do sub-20 à disposição.

Provável escalação do Flamengo: Matheus Cunha; Zé Welton, Diegão (Noga), Pablo e Santiago Ocampos (Matheuzinho); Thiago Maia, Peterson, Rayan Lucas e Lorran; Werton e Pedro Estevam (Weliton).

De olho no G-4

A Portuguesa vem de vitória na última rodada contra a equipe do Sampaio Correa-RJ e inicia a rodada na quinta posição com 6 pontos conquistados. A equipe rubro-verde está a um ponto da zona de classificação à próxima fase e vem com força total em busca dos três pontos.

Havia uma expectativa da presença de Hernane Brocador, atacante que conquistou a Copa do Brasil com o Flamengo em 2013 e que foi recentemente anunciado pela Portuguesa, porém o mesmo não foi relacionado para o confronto devido a dores na coxa, e desfalcará a lusa.

Provável escalação da Portuguesa-RJ: Dida; Ronaldo, Diego Guerra, Rodolfo Filemon e Pará; Wellington, João Paulo, Anderson Rosa e Romarinho; Nenê e Breno.

ONDE ASSISTIR?

A partida será transmitida pelo canal Bandsports, na TV fechada, e no canal GOAT, no streaming.

