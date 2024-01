Portuguesa-RJ e Flamengo se enfrentaram neste sábado (27), pela quarta rodada do Campeonato Carioca, na Arena das Dunas, em Natal. A partida terminou com o placar de zero a zero, e ambas as equipes levam um ponto para o decorrer do estadual.

SEM EMOÇÃO E SEM GOLS

A primeira etapa foi bem morna em Natal, com poucos ataques e chegadas perigosas. A Lusa foi a primeira a buscar uma finalização, uma das poucas da etapa, aos 12, com Wellington Cezar. O volante recebeu na entrada da área e finalizou forte, obrigando o goleiro Matheus Cunha a fazer uma bela defesa.

O Flamengo apresentava muita dificuldade de manter a bola nos pés e de manter a calma na construção das jogadas. A equipe rubro-negra também sofria com a falta de um homem de área, e pouco finalizou na primeira etapa. A lusa chegou mais uma vez aos 26, novamente com Wellington Cezar.

O volante recebeu pela direita e chutou cruzado, a bola não ganhou movimento e passou ao lado do goleiro Matheus Cunha direto para a linha de fundo. O Flamengo mudou um pouco seu estilo de jogar e até chegou à área da Portuguesa aos 31 minutos com o lateral Zé Wellinton, porém não teve sucesso e o empate se manteve para o intervalo.

EMPATE PREVALECE

O Flamengo voltou à etapa final rodando a bola com pouco mais de calma, a equipe rubro-negra tentava apostar na velocidade, mas pecava na última bola e não conseguia finalizar no gol adversário. Do lado lusitano, a bola chegava à área da equipe rubro-negra, porém a equipe errava muito nas finalizações e não conseguia abrir o marcador em Natal.

As equipes pouco criaram no decorrer da etapa, e com muitas substituições o jogo ficou mais lento, com o empate prevalecendo no placar, e cada um levando um ponto para o decorrer do campeonato.

CLASSIFICAÇÃO

​​​​​​​Com o empate por 0 a 0, o Flamengo segue na sétima colocação com 5 pontos, e com um jogo a menos por partida adiada, podendo ser ultrapassado até o fim da rodada pela equipe do Madureira. Já a lusa se manteve na quinta colocação, agora com sete pontos, e pode ser ultrapassada pelo Boavista até o fim da rodada.

PRÓXIMA RODADA

​​​​​​​O Flamengo volta a campo na próxima quarta (31), quando enfrenta a equipe do Sampaio Correa no Estádio Mangueirão, em Belém. Já a Portuguesa enfrenta a equipe do Botafogo na próxima terça (30), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nilton Santos.