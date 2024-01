O São Paulo recebe a portuguesa neste sábado (27), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A bola vai rolar no Gramado do Morumbis a partir das 18H (de Brasília). O jogo deixaria o vencedor tranquilo no campeonato, enquanto o derrotado começaria a sentir na pele o perigo do rebaixamento e a não classificação a segunda fase. Sem contar uma possível crise que iria se instalar no clube.

O postulante a título São Paulo em preparação para duelo, que vale a paz no clube

O técnico Thiago Carpini deve ter Arboleda e Nikão como titulares do São Paulo. Moreira também fica à disposição.

Por outro lado, Lucas, Rafinha, Michel Araujo e James continuam fora da equipe. Eles têm feito treinos separados do elenco.

A volta de Arboleda e Moreira ajudam o técnico. O zagueiro pode entrar na vaga de Diego Costa ou Alan Franco, defensores em que foram a campo nas duas primeiras partidas.

Moreira reforça um setor ainda mais sensível. Com Rafinha ainda fora do time, o técnico tem só Igor Vinícius, que passou quase toda a temporada passada se recuperando de uma grave lesão, e o jovem Igor Felisberto, de 16 anos. Além disso, Moreira também atua na lateral esquerda, em que Welington foi o titular contra Santo André e Mirassol.

Já Nikão, jogará na vaga de Wellington Rato, que provavelmente será poupado.

Escalação possível : Rafael; Igor Vinícius (Moreira), Arboleda, Ferraresi e Patryck (Welington); Pablo Maia (Bobadilla), Luiz Gustavo, Nikão e Alisson; Luciano (Galoppo) e Calleri.

O Possível estreante Ferreirinha falou

Ferreirinha elogiou o elenco de Thiago Carpini e disse estar pronto para brigar por um lugar no time. "A gente vem sabendo da qualidade do grupo, vai ter briga por posições. É um grupo qualificado. "

A Portuguesa tenta vencer para evitar um novo rebaixamento no Paulistão

O retrospecto de jogos é negativo para a Rubro-Verde. O clássico, que já foi disputado 241 vezes, conta com 110 derrotas lusitanas, contra 67 vitórias e 64 empates. As informações são do historiador Sergio Luiz Henriques, do Museu Histórico da Lusa.

Além disso, a Rubro-Verde tenta derrubar um tabu de 11 anos sem vencer a equipe tricolor. A última vitória aconteceu em 2013, quando a Lusa venceu, por 2 a 1, pelo Brasileirão. Diogo, que na ocasião estava em sua segunda passagem pelo Canindé, anotou os dois gols do triunfo lusitano.

A partida será disputa no estádio do São Paulo, onde as equipes já se enfrentaram 67 vezes. O retrospecto também é negativo para a Portuguesa: 13 vitórias, 17 empates e 37 derrotas. O saldo de gols também é deficitário: 57 gols pró e 116 contra.

Provavel escalação da portuguesa : Thomazella; D.Borel, Y.Quintana, Patryck e Eduardo; Chrigor, Zé Ricardo e Eduardo; F.Marques, V.Andrade e H. Dourado.

Pelos lados lusitanos o destaque Victor Andrade falou

O atacante Victor Andrade comentou o equilíbrio do jogo diante do RB Bragantino. Apesar do resultado adverso, o atleta destacou o desempenho da equipe, que buscou o empate diante do time do interior paulista. “Foi um jogo muito bom. A gente sabe que o nosso jogo é um que ficamos muito vulneráveis se tivermos algum erro. Foi o que aconteceu no segundo gol deles, mas a equipe se portou bem. Não nos desorganizamos. Mantivemos o que treinamos. Estamos no caminho certo."