Na noite deste sábado (27), em partida válida pela 3ª rodada do Campeonato Paulista, disputada no Estádio Morumbis, na presença de 45 mil pessoas, o São Paulo venceu a Portuguesa por 1 a 0, com gol de Luiz Gustavo.

Domínio tricolor

A partida começou com a equipe mandante pressionando bastante, mas parando na defesa adversária. Aos 14 minutos, foi a Lusa que teve a chance com mais perigo, em chegada com Chrigor finalizou da grande área, e Jandrei fez uma grande defesa, mas a partida foi paralisada, por impedimento.

Até que aos 21 minutos, Nikão cobrou escanteio na primeira trave, Alan Franco desviou de cabeça e Luiz Gustavo apareceu livre na pequena área para estufar a rede, abrindo o placar no Morumbis. Os visitantes tentaram reagir, tendo dois escanteios ao seu favor, mas se sucesso.

Com domínio tricolor, Nikão arriscou de fora da área, e a bola passou perto da trave de Thomazella. Já no final da primeira etapa, Galoppo teve oportunidade de ampliar na bola parada, mas finalizou na barreira. Assim encerrando os primeiros 45 minutos no 1 a 0 para o São Paulo.

Vitória garantida

A segunda etapa se iniciou com a Portuguesa tentando se impor em campo, mas o tricolor se defendeu bem e teve chances com Calleri e Luiz Gustavo, mas sem levar muito perigo.

A Lusa se lançou ao ataque na busca do empate, chegando com Marquinhos Pedroso, Giovanni Augusto e Chrigor. Mas foi o atacante, Victor Andrade, que conseguiu a melhor oportunidade para seu time no jogo. O camisa 7 finalizou forte no canto, mas Jandrei conseguiu espalmar e salvar os donos de casa.

O jogo foi ficando mais truncado, São Paulo e Portuguesa trocavam contra-ataques, mas sem conclusão. O clube do Morumbi, ainda teve quatro escanteios seguidos, mas a defesa cortou todas as tentativas.

No apagar das luzes, aos 43 minutos, Wellington Rato recebeu na linha de fundo, cruzou rasteiro para Luciano na segunda trave, que teve apenas o trabalho de empurrar a bola para o gol. Mas após análise do VAR, o impedimento foi assinalado e gol anulado. Mesmo assim o Tricolor terminou a partida com três pontos garantidos.

Classificação

Com o triunfo, o São Paulo chegou aos seus sete pontos e é líder do grupo D. Já a Portuguesa, segue na segunda colocação do grupo A, com três pontos.

Próximos jogos

O Tricolor Paulista encara o Corinthians, na próxima terça-feira (30), na Neo Química Arena, às 19h30. Já a Lusa, recebe a Ponte Preta em casa, na quarta-feira (31), às 19h30.