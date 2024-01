O Botafogo, de Ribeirão Preto, venceu na última rodada do estadual. A equipe derrotou, fora de casa, o Água Santa. A partida marcou a estreia como titular do lateral Wallison. O jogador comemorou os primeiros pontos e falou sobre o próximo adversário, sua antiga equipe.



“A minha estreia foi fruto de muito trabalho e fico feliz pela confiança do treinador. Acho que aproveitei bem a oportunidade e foi muito importante esses três pontos, num jogo muito difícil, num campo que estava bem complicado de se jogar e agora vamos enfrentar a equipe do Red Bull Bragantino. Tive por lá, conheço alguns jogadores. Vamos buscar os três pontos, mas jogando fora de casa, qualquer ponto também é importante. É uma equipe forte, que tem um treinador há bastante tempo na equipe, mas estamos ganhando força na competição, sempre fazendo aquilo que o mister Paulo tem pedido. Tivemos um bom jogo contra o Santos, fizemos um bom resultado diante do Água Santa e esperamos fazer mais um grande partida, mesmo jogando fora de casa", disse.



Wallison ficou oito anos na equipe e recordou o momento que esteve por lá.



"Foram oito anos na equipe. Fiz praticamente toda a base no clube. Estive na Áustria, nas duas equipes, fiz gol importante na Liga dos Campeões juvenil. Foi um processo muito importante no meu crescimento essa experiência que tive na Europa. Fica o carinho pelo tempo que fiquei lá, mas agora defendo as cores do Botafogo e vou dar meu máximo para conquistarmos mais um grande resultado nesta partida", finalizou.



O Botafogo está em terceiro no grupo D, com três pontos, enquanto o adversário lidera o grupo C, com os mesmos três pontos.