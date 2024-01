Neste domingo (28), o Vasco manteve a invencibilidade na temporada, mas ficou no 2 a 2 com o Bangu no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A partida válida pela quarta rodada do Campeonato Carioca ficou no empate e foi marcada pela arbitragem e por gols nos acréscimos.

Em primeiro tempo pegado e de muita reclamação o placar não sai do 0 a 0

Com seu time principal em campo, o Vasco começou o jogo pressionando o Bangu, entretanto, logo com quatro minutos da primeira etapa Jair fez falta dura em Walney, que Tarcizo Pinheiro Caetano considerou infração para cartão vermelho, fato que revoltou a equipe e a torcida do Cruzmaltino.

Aos 20', David cai na área e os jogadores reclamam de pênalti, contudo o árbitro mandou o jogo seguir. Após a parada técnica, por opção de Ramon Díaz e em busca de assumir maior controle do jogo depois da expulsão de Jair, David é substituído pelo volante Zé Gabriel.

Após Paulinho Paula cair no chão novamente após atendimento médico na parada e sair de campo chorando, com dores no joelho direito, entra Praxedes.

O fim do primeiro tempo foi marcado por pressão do Vasco em busca do gol, aos 42' o Vasco chegou bem mas Vegetti não conseguiu dominar. Após muitos lances de reclamação e pressão, o juiz apitou o fim da primeira etapa.

Na segunda etapa o Vasco abriu o placar, mas com um final eletrizante a partida ficou no empate

O segundo tempo seguiu a tônica do início do primeiro, muita pressão Cruzmaltina, e logo com dois minutos após roubada de bola em falta pro Bangu, Payet disparou pelo meio e passou para Piton na esquerda, o lateral cruzou na área e Praxedes completou para as redes.

Foto: Divulgação/ Vasco

Aos 10', o Vasco chegou com perigo, cruzamento de Piton e cabeçada de João Victor no travessão, a bola voltou para o rebote e Gabriel defende a cabeçada de Vegetti. Em mais uma tentativa de chegar no segundo gol, Payet bateu o escanteio na cabeça de Vegetti, mas o cabeceio saiu fraco e parou nas mãos do goleiro Gabriel.

O segundo gol do Vasco parecia estar ficando maduro, mas em uma ida ao ataque Canela limpou Puma e bateu para o gol, Léo Jardim falhou e o empate saiu. 1 a 1 no placar aos 23' e primeiro gol do Bangu no Campeonato Carioca.

O Vasco pareceu abalado após o gol do Alvirrubro, que chegou próximo de virar o placar, em cruzamento vindo da esquerda Gabryel Freitas acertou o travessão. O rebote ficou com o Vasco, que puxou o contra-ataque, parado com falta pelo zagueiro Felipe Soares, expulso após o segundo amarelo. Agora são 10 contra 10.

Mesmo repondo seu sistema defensivo o Bangu cedeu espaços ao Vasco, que chega com muita qualidade, no entanto, Vegetti dentro da pequena área manda por cima do travessão, em seguida quem chega ao ataque é o Bangu, Cleyton chuta de fora e Léo Jardim vai buscar de mão trocada no ângulo.

Em busca da vitória o Vasco vai ao ataque e Piton arrisca de longe, passou pertinho e a bola não entra. Na vez de Vegetti a bola passa na frente do gol. Payet bate falta e Gabriel tira de soco. Em meio de muita pressão Cruzmaltina, Payet driblou dois e arriscou de longe, Gabriel cedeu o rebote e voltou para o próprio francês, que limpou Walney e chutou no canto, 2 a 1 para o Vasco.

Após amarelo para Payet por tirar a camisa na comemoração e o juiz levantar mais acréscimos, Gabryel Freitas é derrubado na área por Medel, pênalti para o Bangu, que João Victor converteu. Empate do Bangu.

Ainda daria tempo do Vasco chegar ao ataque, Vegetti deixou Rayan de cara com Gabriel que faz uma linda defesa, na sequência Puma cabeceou por cima. Fim da partida, um final eletrizante que fica no 2 a 2.

Situação na tabela

Com o empate o Vasco se mantém na mesma posição com 8 pontos. Nova Iguaçu e Fluminense logo atrás se enfrentam ainda hoje, às 18h10, e podem ameaçar a posição do Cruzmaltino. Já o Bangu, faz seu primeiro ponto no Carioca, ficando na frente do Audax, que ainda não pontuou e joga na segunda (29), ás 20h30 contra o Boavista.

Próximos jogos

O Vasco volta a campo na quarta-feira (31), às 18h10 no Parque do Sabiá, em Uberlândia, para enfrentar o Nova Iguaçu. Por outro lado, o Bangu irá enfrentar o Fluminense, na quinta-feira (1), às 21h30 no Estádio Luso-Brasileiro.