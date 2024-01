Na noite deste domingo (28), a equipe do Mirassol recebeu o Novorizontino em partida válida pela terceira rodada do Paulistão. O palco do duelo foi o Maião e acabou empatado em 1 a 1, com gols de Gabriel para os mandantes e Geovani Batista para os visitantes.

Um fato curioso sobre este dérbi do interior ou “Clássico Tião”, é o tabu que vem perseguindo o Leão nos últimos cinco anos, todo este tempo sem conseguir triunfar sobre o maior rival. Bom, tabu mantido!

Primeiro tempo sonolento

A primeira etapa não foi das melhores e contou com poucas situações de perigo. O Mirassol dominou a posse da bola, mas a falta de criatividade impediu que os mandantes abrissem o placar. As poucas boas chegadas não foram suficientes e pararam todas no goleiro Jordi, que via sua equipe retraída e esporadicamente explorando a área adversária com cruzamentos, onde surgiu, aos 29 minutos, a principal chance do Tigre e do primeiro tempo. Após bom cruzamento de Rodrigo Soares, Neto Pessoa desperdiçou cara a cara com Muralha. O resto dos 45 iniciais foram truncados e de pouca emoção, levando as equipes ao vestiário empatando em 0 a 0.

Tudo igual

Antes mesmo dos 10 minutos, a segunda etapa já era mais emocionante do que a primeira. aos 5, Negueba recebeu pela esquerda e colocou a bola na cabeça de Gabriel, que aproveitou o espaço na área do Tigre para abrir o placar.

O que ninguém esperava era que o gostinho de estar quebrando o tabu passaria tão rápido. 3 minutos depois, Geovani Batista arriscou de fora da área e acertou o ângulo, igualando o resultado e calando a torcida do Mirassol.

Os dois gols rápidos enganaram quem pensou que o duelo seria mais animado. A partida caiu novamente e as oportunidades não apareciam.

Na mesma tônica do primeiro tempo, o Mirassol tinha a bola, mas sem objetivo. Já o Novorizontino, se antes incomodava pouco, depois de empatar ficou totalmente inofensivo.

Pensando no campeonato, o empate não era interessante para nenhuma das equipes, mas quando tem tabu em jogo, as vezes não vale a pena arriscar. O Tigre se defendia e o Leão se lançava inteiro ao ataque. A falta de criação foi o maior inimigo dos mandantes nos 90 minutos, fim de partida e resultado de 1 a 1.

O Mirassol volta a campo na próxima quarta-feira (31), visitando o Guarani no Brinco de Ouro. Já o Novorizontino, recebe o Ituano em Novo Horizonte.