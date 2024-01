Técnico Eduardo Baptista destaca dificuldade de enfrentar o Mirassol

O técnico Eduardo Baptista, durante a coletiva fala sobre a dificuldade de enfrentar o Mirassol, que é um time bem treinado e com jogadores de muita qualidade técnica.

“A gente jogar contra o Mirassol é sempre um jogo muito difícil, né? É um time bem treinado e jogadores de muita qualidade técnica, que tem a bola” disse Baptista.

Mas também ressaltou qualidades do Tigre do Vale “O nosso time soube sofrer, sem a bola marcar bem, procuramos construir alguns lances e criamos boas finalizações”

Dificuldades iniciais no Paulistão

Baptista também falou sobre as dificuldades que o Novorizontino enfrentou o início do Campeonato Paulista. O time empatou os três primeiros jogos, sendo dois contra adversários fortes, o atual Campeão Brasileiro Palmeiras e o seu rival, Mirassol.

“Esse início de Campeonato Paulista para gente, os três primeiros jogos, a gente sabia que ia ser muito duro.” Relata o técnico.

“A gente vem de um campo horroroso, em um campo criminoso” diz Eduardo, se referindo ao estádio Bruno José Daniel, do Santo André, que já havia reclamado durante do último jogo.



A gente sabia que esse início era difícil, a gente estrearia contra o Palmeiras, a gente jogaria em um campo que não é adequado para a prática de futebol, muita gente fala, mas o Allianz é sintético, o que nós jogamos lá é um tapete esticado do chão.” Completou Baptista.



Além disso, Eduardo diz que as dores sentidas pelos jogadores no partida anterior intensificou a dificuldade durante o embate. “As dores do jogo ainda persistiam hoje, jogador com dor no pé, com dor na canela, com dor na panturrilha, o cansaço desse jogo ainda estava aqui hoje e o Mirassol jogou na terça-feira, dois dias antes que a gente, então a gente sabia que ia ter esse desgaste.”

Estratégia para lidar com o Mirassol

Apesar das dificuldades enfrentadas, o Novorizontino conseguiu se defender bem e criar chances de gol. O técnico do time revelou estratégia que tiveram para lidar com Leão.

“Um pouco mais defensivo do que a gente costuma ser, mas não deixasse de agredir, sabemos o Mirassol tinha essa vantagem física. A gente procurou compactar o meio, agredir os meia deles, agredir no bom sentido, marcar forte os meias dele.” Disse o técnico.



O técnico fala da sua satisfação com resultado, contando com as situações adversas que encontrou nos primeiros jogos do Paulistão:

” Então o ponto contra o Palmeiras por tudo que a gente fez, o ponto contra o Santo André e o ponto aqui hoje, dentro da nossa conta são muito positivos. Complemente Eduardo “Pela estratégia, pela que a situação nos colocou, né? Uma recuperação muito difícil até chegar aqui, a gente tem que comemorar, até pela qualidade e organização do time do Mirassol”

Expectativas para o próximo jogo, contra o Ituano.



Para o próximo embate, Eduardo espera encontrar a sua primeira vitória no campeonato. “O jogo contra o ituano vai ser encarado como uma decisão, acho que é importante a gente buscar a nossa primeira vitória, mas com bastante equilíbrio, fazer um campeonato regular, um campeonato bom. Agora sim contra o Ituano em casa, a gente trabalhar para encontra a primeira vitória”

o Novorizontino, recebe o Ituano em Novo Horizonte, no estádio Jorge Isamel de Biasi nessa quinta-feira (01) as 19h.