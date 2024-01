O Mirassol empatou em casa com o Novorizontino por 1 a 1 neste domingo (28) pela 3ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe saiu na frente com gol de Gabriel no início do segundo tempo, mas levou o empate em seguida e o meia lamentou.

Com o resultado, o Leão perde a chance de ultrapassar Bragantino e Corinthians, e ficar na liderança do Grupo C. O time aparece agora em terceiro com três pontos, mesma pontuação do alvinegro. A equipe de Bragança Paulista lidera com quatro pontos, e o Inter de Limeira fica na lanterna com um.

Depois do confronto, o meia Gabriel se mostrou frustrado com o placar. "O controle do jogo foi nosso; acho que isso ficou claro. Jogo clássico como esse tem poucas oportunidades, e não pode dar bobeira como demos na saída de bola", comentou. "Mas faz parte, é preciso levantar a cabeça. Temos dois jogos fora agora, mas temos condições de vencer em qualquer campo", completou, focando no futuro.

O jogador ainda comentou sobre a artilharia. Ele tem agora dois gols no campeonato, sendo líder do time e empatado em segundo lugar com alguns atletas no torneio; eles ficam somente atrás de Raphael Veiga, do Palmeiras, que já marcou quatro.

"Pois é, estou pisando bastante na área; trabalhando um pouco menos na armação, mas com mais liberdade para entrar. Fazer gol é sempre bom né? a gente sabe que o gol é o grande momento do futebol. Nunca fui de marcar tantos assim, mas espero que esse ano seja um ano artilheiro pra mim", disse.

O Mirassol entra em campo agora na próxima quarta-feira, 31 de janeiro, contra o Guarani fora de casa pela 4ª rodada do Paulistão. Já o Novorizontino, recebe o Ituano no dia seguinte no estádio Jorge Ismael de Biasi e tenta sair da lanterna do Grupo D, em que tem três pontos também.