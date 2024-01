Nesta noite de domingo (28), foi disputado o primeiro clássico paulista da temporada. Palmeiras e Santos fizeram o Clássico da Saudade no Allianz Parque com vitória alviverde. Raphael Veiga e Flaco Lopez marcaram para o Verdão; Otero descontou para o Peixe. Na entrevista coletiva pós partida, o técnico Fábio Carille foi bastante questionado sobre algumas mudanças que ele fez na equipe titular, sobre o criticado gramado da casa palestina e também sobre a lesão de Giuliano com apenas 12 minutos em campo.

Coletiva Carille

A primeira pergunta foi feita pelo nosso repórter Pedro Cunha. Ele questionou sobre a lesão de Giuliano e pediu uma análise do comandante alvinegro sobre o confronto: “Foi um jogo onde o primeiro tempo foi muito abaixo. O que eu pensei, o que eu planejei não funcionou que a gente teria que ficar um pouquinho com a bola para que o Cazares pudesse circular e a gente ter superioridade em alguns setores do campo. Parte final do primeiro tempo a gente deu uma melhoradinha, não ser melhor que o Palmeiras, mas em relação a nós mesmos a comparação. No primeiro tempo ficamos devendo. O segundo tempo foi melhor em relação ao primeiro, nosso rendimento e foi o tempo na qual a gente tomou dois gols. É uma construção, faz parte do processo, todos de cabeça erguida. Sabíamos que íamos ter dificuldade, viemos aqui e enfrentamos a dificuldade de cabeça erguida. Sobre o Giuliano, ele sentiu uma dor na panturrilha, mas é muito cedo para qualquer análise, esperar avaliar os doutores e fazer os exames que tiver que fazer pra gente saber da gravidade.”

Carille também foi perguntado sobre qual era a estratégia utilizada por ele para vencer o jogo e qual foi a resposta dos jogadores em relação a isso: “A ideia era pressionar o Palmeiras no campo dele, dificultar a saída de jogo deles colocando esse jogadores e colocando um meia pensador, no caso o Cazares, que é um cara que constrói, um cara que faz o jogo andar com qualidade. Essa era a ideia, eu acho que na retomada da bola a gente perdeu muito fácil outra vez para o Palmeiras que é um time muito organizado, que vem de um mesmo técnico há três anos. Com isso o Palmeiras foi tendo volume no primeiro tempo, chegando muito mais na nossa área, mas mesmo assim terminamos o jogo no 0x0. No segundo tempo a mudança de ter um meia, essa preocupação foi um jogo muito desgastante de muita chuva na quinta-feira. O Palmeiras com um dia a mais, mesmo dia de preparação, mas com um dia a mais de descanso, pois eles jogaram na quarta. A gente vem pro jogo sabendo dessas dificuldades, repetindo, a gente fez o nosso melhor e gente vai tá melhor ali na frente com certeza.”

Por fim também, ele respondeu sobre a parte física na escalação inicial: “As duas vitórias me dá uma tranquilidade para fazer algumas coisas nessa sequência em cima de uma pré-temporada muito curta que foi para todo mundo. Então tinha uma preocupação com o Giuliano de usar ele um tempo ou menos. Tinha preocupação com o Felipe Jonathan que ia para o terceiro jogo se joga hoje depois de dez meses sem jogar por conta de uma lesão no joelho. Teve um desgaste muito grande do Guilherme depois de uma fisiologia, a gente percebeu o desgaste dele. Furch também é um jogador de 35 anos que vem se doando, vem correndo bastante. Então as mudanças foi muito mais uma questão física clima do que técnica e tática, pensar bem para o jogo de quarta-feira que já são dois dias para um jogo difícil contra o Água Santa.”