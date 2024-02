Novorizontino e Ituano se enfrentam nesta quinta-feira às 19h (Brasília) no “Jorjão”, estádio do Tigre em Novo Horizonte. A partida, válida pela quarta rodada do Paulistão Sicredi 2024, contará com a arbitragem de Márcio Mattos dos Santos e os assistentes Anderson José de Moraes Coelho e Denis Matheus Afonso Pereira.

Onde assistir?

O confronto terá transmissão da Cazé TV no Youtube e do Paulistão Play, plataforma paga.

Donos da casa

A situação do Novorizontino no campeonato não é preocupante, mas também está longe de ser confortável. Apesar de invicto, nas 3 partidas disputadas até aqui, nenhuma terminou com triunfo do Tigre. A sequência de empates deixou a equipe na lanterna do grupo D e um novo tropeço pode atrapalhar os planos do clube, visando a classificação às quartas de final.

A notícia boa para o duelo desta quinta é a possível estreia do atacante Lucca, ex-Corinthians, Fluminense e Ponte Preta. O atleta já foi regularizado e fica à disposição do técnico Eduardo Baptista.

Sem desfalques, o experiente treinador deve levar a campo a seguinte equipe: Jordi; Rodrigo Soares, César Martins, Chico e Danilo Barcelos; Willean Lepo, Geovane, Marlon e Rômulo; Waguininho (Rodolfo) e Neto Pessoa.

Ituano

O Ituano chega à quarta rodada com o mesmo número de pontos do adversário, mas sem invencibilidade. São duas derrotas e uma vitória na conta do Galo, que na última rodada protagonizou um verdadeiro vexame diante de sua torcida, perdendo de 3 a 0 para o Guarani dentro de casa. A goleada sofrida incoodou bastante o técnico Márcio Freitas, por isso, mudanças podem pintar no time titular.

A dúvida para o duelo é o lateral esquerdo Joanthan SIlva, lesionado no jogo contra o Corinthians na segunda rodada.

Dessa forma, a provável escalação para a partida vem com: Jefferson Paulino; Léo Duarte, Claudinho, Marcel e Kauã Richard (Jonathan Silva); José Aldo, Yan Rolin, Eduardo Person e Thonny Anderson; Pablo Diogo e Salatiel.

Retrospecto

Nos últimos 14 jogos, foram nove vitórias do Novorizontino, dois empates e três vitórias do Ituano. Em 2023, apesar da presença do Tigre na A2 do Paulista, as equipes se enfrentaram duas vezes pela Série B do Brasileirão. Nessas ocasiões, os mandantes levaram a melhor nas duas oportunidades, vencendo ambas partidas por 2 a 0.