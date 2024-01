Na abertura da 5ª rodada do Campeonato Carioca nesta terça-feira (30), o Botafogo apenas empatou com a Portuguesa por 1 a 1 no Estádio Nilton Santos. Tiquinho Soares deixou o alvinegro na frente do placar, mas Anderson Rosa buscou o empate para os visitantes na etapa complementar.

Botafogo troca 3-5-2 pelo 4-3-3 e deixa boas impressões no primeiro tempo

Tiago Nunes manteve o revezamento aplicado no Campeonato Carioca com o retorno da equipe considerada titular. Gatito Fernández reassumiu o gol, com Danilo Barbosa, Lucas Halter e Barboza entre os zagueiros e Victor Sá na titularidade do meio, deixando Júnior Santos como reserva.

Mesmo sem muito brilho nas finalizações, o Botafogo viveu o seu melhor primeiro tempo da temporada em termos de imposição no campo ofensivo, pressionando as saídas da Portuguesa e trocando passes no meio-campo.

O prêmio pela postura ofensiva veio aos 21 minutos com a abertura do placar. Hugo (que entrou no lugar do lesionado Marçal) cobrou escanteio e Lucas Halter ajeitou de cabeça para Tiquinho dominar na pequena área antes de concluir em seu primeiro gol com bola rolando em três meses.

Em nova oportunidade de ampliar o placar aos 33', o alvinegro roubou a bola no meio e partiu em velocidade pelo meio com Júnior Santos achando Victor Sá para finalizar praticamente na marca penal, mas Dida caiu bem e fez a defesa.

A única chance de perigo da Portuguesa durante o primeiro tempo veio nos acréscimos, depois que Anderson Rosa cobrou falta na segunda trave e a bola passou por todos os jogadores sem ninguém concluir para o gol.

Portuguesa busca empate e trava psicológico alvinegro

No segundo tempo, o alvinegro tentou manter o mesmo domínio das ações e chegou com perigo aos 8' em mais uma partida em velocidade. Marlon Freitas teve boa leitura de jogo e achou Tchê Tchê na direita, mas Dida fez a defesa em dois tempos na finalização cruzada.

Contudo, quanto tudo indicava que o Botafogo encaminharia uma vitória tranquila, a Portuguesa conseguiu o gol de empate aos 10'. Wellington teve grande liberdade na direita para cruzar dentro da área e Anderson Rosa surgiu muito livre para testar firme e vencer Gatito, relembrando a maior deficiência da equipe na temporada anterior.

O restante do segundo tempo ficou marcado por um Botafogo apático e notadamente sentido pelo gol sofrido, sem conseguir achar os mesmos espaços. Aos 24', Marlon Freitas serviu para Savarino após roubada de bola, mas a finalização saiu muito por cima do gol.

A Portuguesa até teve a sua chance de vitória depois que Elicley cobrou falta e Diego Guerra subiu livre, sem conseguir desviar. Na sequência, Matheus Nascimento aproveitou cruzamento dentro da área e dominou para chutar forte, mas muito longe do gol.

Com muitas faltas marcadas e sem a mesma intensidade do primeiro tempo, o Botafogo acabou se despedindo mais uma vez com vaias dos pouco mais de quatro mil torcedores no Nilton Santos.

Tabela

O resultado deixou o Botafogo com 10 pontos na tabela do Campeonato Carioca, na vice-liderança momentânea, enquanto a Portuguesa chegou à 5ª colocação com 8 pontos somados.

Sequência

Na próxima rodada, o alvinegro recebe o Nova Iguaçu neste sábado (3), a partir das 16h pelo horário de Brasília. A Portuguesa visita o Madureira na segunda-feira (5), às 15h45.