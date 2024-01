Nesta quarta-feira, (31), Red Bull Bragantino e Palmeiras se enfrentam no estádio Nabi Abi Chedid, às 19h30 (horário de Brasília). A partida, válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista, coloca frente a frente duas das principais equipes da competição.

A equipe de Bragança busca retomar o caminho das vitórias após empate em 1 a 1 frente ao Botafogo-SP na última rodada. Atualmente, a equipe ocupa a primeira posição do Grupo C, que conta com Corinthians, Mirassol e Inter de Limeira, com 4 pontos.

Já o Verdão, que venceu o clássico contra o Santos pelo placar de 2 a 1 na última rodada, é líder do Grupo B da competição, com 7 pontos, estando a frente de Guarani, Água Santa e Ponte Preta. Pensando em seguir a boa campanha, o Palmeiras quer vencer também para chegar embalado a final da Supercopa no próximo domingo, contra o rival São Paulo.

Em treino fechado para a impresa, Pedro Caixinha ensaia equipe com mudança no time titular

O Red Bull Bragantino realizou nesta terça-feira, (30), o último treino antes de enfrentar o Palmeiras.

Contando com os desfalques de Eduardo Santos e Eric Ramires, que já estavam no departamento médico, a lesão do atacante Henry Mosquera no jogo contra o Botafogo-SP, deve dar lugar a Nacho Laquintana, Vitinho ou Bruninho.

Por outro lado, o lateral Andres Hurtado, que cumpriu suspensão na última rodada, volta a ficar à disposição.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Cleiton; Léo Realpe, Léo Ortiz e Luan Cândido; Nathan Mendes, Jadsom, Lucas Evangelista e Juninho Capixaba; Helinho, Laquintana (Bruninho ou Vitinho) e Eduardo Sasha.

Abel deve poupar boa parte de seus titulares, pensando na decisão da Supercopa

Foto: Divulgação/SE Palmeiras

O Palmeiras deve ir a campo com um time bem alternativo, visando descansar seus titulares para que todos estejam aptos na decisão da Supercopa no próximo domingo.

Por esse motivo, o técnico Abel Ferreira deve poupar, inclusive, o meia Raphael Veiga, que é o artilheiro do Campeonato Paulista até aqui, com 4 gols em três partidas.

Além do desfalque de Endrick, que está com a seleção olímpica, Dudu e Bruno Rodrigues, ambos lesionados, seguem de fora. Entre as novidades, estão alguns jovens das categorias de base. O zagueiro Victor Reis, e os atacantes Luighi e Riquelme Filipi foram relacionados.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Marcelo Lomba; Marcos Rocha (Garcia), Luan, Naves e Vanderlan; Aníbal Moreno (Fabinho), Gabriel Menino e Jhon Jhon; Caio Paulista, Breno Lopes (Luis Guilherme) e Flaco López.

Arbitragem

Árbitro: Matheus Delgado Candançan

Assistentes: Evandro de Melo Lima e Leandro Matos Feitosa

VAR: Marcio Henrique de Gois