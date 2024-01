Na noite desta quarta-feira (31), o Santos enfrenta o Água Santa no Estádio Municipal 1º de Maio (São Bernardo do Campo), em um duelo válido pela quarta rodada do Campeonato Paulista, às 21h35 (horário de Brasília).

O Santos vem para a partida com apenas uma derrota e duas vitórias na competição, perdendo apenas para o seu rival Palmeiras na rodada anterior. Já a equipe de Diadema está com o seu histórico na competição bem equilibrado, com uma vitória, uma derrota e um empate.

Problemas no gramado

A partida entre Santos e Palmeiras, no último domingo (28), foi marcada por um grande problema, o gramado. Ambas as equipes saíram muito insatisfeitas com a qualidade do campo do Allianz Parque. E o jogo entre Água Santa e Santos será realizado em São Bernardo e não em Diadema pelo mesmo fator.

A equipe do interior de São Paulo alega que o problema no gramado foi causado pelas fortes chuvas nos últimos dias. No entanto, o Água Santa está deixando de jogar os seus jogos em casa para a melhoria de sua grama.

Retrospecto

Nos últimos cinco confrontos entre as equipes, o Peixão é muito superior e entra em campo como favorito para enfrentar o Água Santa. Foram 4 vitórias da equipe santista e apenas um empate. Confira os resultados abaixo:

- 2016

Santos 1 x 0 Água Santa

Água Santa 1 x 2 Santos

Santos 2 x 1 Água Santa

- 2022

Santos 3 x 2 Água Santa

Santos 0 x 0 Água Santa

Classificação

O peixão está em primeiro no grupo A, com 6 pontos. Já a equipe de Diadema está com apenas 4 pontos, ocupando a terceira colocação do grupo B.

Provável escalação

- Água Santa

Ygor Vinhas; Gabriel Inocêncio, Joilson, Roger Carvalho e Rhuan; Kadi, Thiaguinho, Luan Dias e Neilton; Keké e Bruno Mezenga.

Técnico: Bruno Pivetti

Dúvidas/desfalques: Jhonnathan

- Santos

João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca e Cazares; Otero (Guilherme), Pedrinho e Julio Furch.

Técnico: Fábio Carille

Dúvidas/desfalques: Giuliano, Felipe Jonatan, Guilherme, Furch, Pituca e João Schmidt.

Arbitragem

- Árbitro: Douglas Marques das Flores

- Assistentes 1: Daniel Luis Marques

- Assistente 2: Raphael de Albuquerque Lima

-VAR: José Claudio Rocha Filho