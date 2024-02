Botafogo-SP e Santo André se enfrentam nesta quinta-feira, (01), às 19h, no Estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 4ª rodada do Campeonato Paulista. A equipe de Ribeirão Preto busca a vitória para dar continuidade a um promissor início de competição, enquanto o time da região do ABC quer seus primeiros três pontos na competição.

Após os primeiros três jogos, o Botafogo-SP se encontra na 3ª posição do Grupo D da competição, com quatro pontos conquistados. Após começar o Paulistão com derrota em casa para o Santos pelo placar de 1 a 0, a equipe embalou e conseguiu dois bons resultados fora de casa, vencendo Água Santa (1 a 0) e empatando com o Red Bull Bragantino (1 a 1).

Já o Santo André ocupa a última posição do Grupo A, com dois pontos conquistados até o momento. Na estreia, a equipe sofreu derrota para o São Paulo pelo placar de 3 a 1, no MorumBIS, e empatou duas vezes em 0 a 0 contra Novorizontino e Água Santa, respectivamente, ambas em casa.

Técnico Paulo Gomes vê evolução da equipe após boa sequência

O técnico português Paulo Gomes valorizou o momento vivido pelo Botafogo, e creditou os dois bons resultados fora de casa pelo entrosamento da equipe, adquirido durante a sequência de jogos. Porém, ele também comentou sobre a falta de tempo para treinar sua equipe:

"A preparação é difícil, porque nós não temos tempo para trabalhar, sobretudo com aqueles que estão a jogar. Tem sido apenas recuperação e não podemos fazer praticamente mais nada", lamentou.

Para o confronto, o comandante conta com a volta do atacante Leandro Pereira, após cumprir suspensão por cartão vermelho contra o Água Santa. Sua presença na equipe titular, contudo, é incerta, visto que o técnico português pretende manter a base da equipe que empatou com o Bragantino na última rodada.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: João Carlos; Lucas Dias, Bernado Shappo e Fábio Sanches; Walisson, Jean, Matheus Barbosa e Leandro Maciel; Alex Sandro, Toró e Emerson Ramon (Leandro Pereira).

Fernando Marchiori não deve promover grandes mudanças no time titular

Logo após o empate contra o Água Santa, o técnico Fernando Marchiori falou sobre as dificuldades que o Santo André tem enfrentado neste início de competição, já também projetando o confronto contra o Botafogo.

"Não há moleza no Paulistão. A gente está rodando o elenco. Há jogos em que o tempo de recuperação é curto, e a gente precisa estar com o fôlego em dia. Então, temos de colocar em campo quem está melhor fisicamente", comentou.

A única dúvida para a partida fica por conta do volante Wellington Reis, que deixou a partida contra o Água Santa com dores na panturrilha. Além disso, o lateral David Junio, vindo Aparecidense-GO, teve sua situação regularizada e deve ser relacionado pela primeira vez a equipe.

PROVÁVEL ESCALAÇÃO: Luiz Daniel; Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso e Igor Fernandes; Edimar (Welligton Reis), Marciel, Dudu Vieira e Felipe Ferreira; Léo Passos e Cléo Silva.

Arbitragem

Árbitro: Gabriel Henrique Meira Bispo

Assistentes: Robson Ferreira Oliveira e Izabele de Oliveira

VAR: Daiane Muniz dos Santos