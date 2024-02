Num cenário delicado para a Portuguesa, Luis Eduardo Barros Cavalcanti, conhecido como Dado Cavalcanti, e atual técnico da equipe paulista, compartilhou suas análises após a derrota por 2 a 0 para a Ponte Preta, no Estádio do Canindé.

Fala Dado Cavalcanti!

O treinador destacou as dificuldades enfrentadas pelo time em lidar com bolas altas, que resultaram nos gols cedidos durante a partida. A falta de comunicação entre os jogadores da Portuguesa também foi apontada como um fator que contribuiu para o placar.

“Nós tínhamos quatro jogadores da Portuguesa dentro da área e só existia um jogador da Ponte Preta dentro da área. Então, faltou não só a comunicação, mas principalmente enxergar uma entrada do adversário em uma área que a gente já cobria muito bem e entrar em uma área que não estava muito coberta.”

Dado Cavalcanti ressaltou um momento crucial no jogo, onde uma falta não marcada pelo árbitro iniciou a jogada que resultou no primeiro gol da Ponte Preta. O técnico expressou sua visão de que os gols cedidos foram mais resultado de erros comportamentais do que falhas técnicas.

“Entendo que esse lance teve origem em uma falta que o árbitro não marcou na frente; o lance prosseguiu até resultar no gol da Ponte Preta. Na recomposição para o segundo gol, acredito que poderia ter sido um pouco mais rápida, mas compreendo que nosso principal erro foi comportamental.”

O início da partida foi bom para a equipe, mas não conseguiu converter as chances em gol, levou a uma falsa sensação de domínio. O relaxamento dos jogadores abriu espaço para a desorganização e contribuiu para a Ponte.

“Criamos algumas chances e não fizemos o gol, o que trouxe aos nossos jogadores um falso sentimento de domínio, e a gente acabou relaxando no jogo.”

Com uma pausa de uma semana no campeonato devido à Supercopa, o técnico planeja utilizar esse tempo para refletir sobre as dificuldades enfrentadas e buscar soluções para os desafios enfrentados pelo time.

O treinador mencionou as limitações no número de jogadores inscritos no campeonato paulista e expressou seu compromisso em extrair o máximo de cada atleta mesmo não que não estejam atuando com bom futebol.

“Se eu desistir de cada jogador que joga mal, não haverá elenco na metade do campeonato. Eu entendo que vou tentar extrair o máximo de cada um, e os atletas que têm potencial para dar sua contribuição, eles vão passar pela minha confiança sempre.”

Diante da frustração e da insatisfação dos torcedores, Dado não pretende desconsiderar as críticas, mas sim trabalhar intensamente para retomar a confiança da torcida por meio de atuações consistentes e resultados positivos.

“Não vou tirar a razão do torcedor por estar furioso. Não vou mandar recado para o torcedor, vou entender o protesto, vou entender a fúria, mas vou fazer o que puder, trabalhar muito para que possamos retomar com a confiança do torcedor através de atuações e resultados.”