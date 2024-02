Nesta quarta-feira (31), o Santos venceu o Água Santa por 1x0 pela quarta rodada do Campeonato Paulista. Joaquim foi o autor do gol da terceira vitória santista no Paulistão. A partida foi realizada em São Bernardo devido às condições do gramado do estádio do Netuno em Diadema. Confira algumas das respostas do técnico Fábio Carille na entrevista coletiva.

Coletiva Carille

“Muito feliz com resultado apesar de hoje a gente não tem jogado bem, sequência de quinta, domingo, quarta, eu sei que principalmente nesse início a gente não tem 25 dias de trabalho ainda acho que está completando hoje 25, dos quatro jogos, três fora de casa só fizemos um jogo na Vila. Então assim um início acima do esperado em relação a resultados, mas eu sei que o quanto a gente pode ser mais; é bom ganhar mesmo não tendo o desempenho.”, concluiu o comandante.

O treinador alvinegro foi questionado sobre as substituições, em específico a do Cazares: “Eu não gostei nada do nosso primeiro tempo, já tive vontade de fazer algumas no intervalo, mas eu vi que eram tanto jogadores que eu tentei ali trazer eles pra cima. Sentia que eles estavam querendo, mas o corpo não estava respeitando. Então resolvi voltar com os mesmos jogadores. Passou pela minha cabeça de fazer quatro substituições de uma vez só tirar os três mais o Julio (Furch) ali pra gente tentar ter mais energia, mais qualidade. Pensando no cansaço resolvi fazer duas depois mais duas, não tem nada programado nesse momento de tática e sim, esperar acontecer, deixando a última pro final que a gente sabe que o cansaço pode bater e a gente não pode terminar o jogo com a menos por conta de ter feito uma substituição. Tô esperando bastante nesse início pra gente procurar ter força o jogo todo.”

Também comentou sobre a dificuldade de armação, lentidão do time da falta que faz o Giuliano: “Vamos ter paciência com o Giuliano, vamos pensar na temporada, vamos deixar ele recuperar bem. Claro que o departamento médico ali trabalha bem, fisioterapeutas bons. Panturrilha é algo que a gente tem que ter um cuidado maior, nosso jogo foi lento demais mesmo. É o quarto jogo, três fora e os quatro jogos com problema no campo. Botafogo não estava legal, Ponte debaixo de muita água, Palmeiras todos nós sabemos e hoje outra vez, os jogadores reclamando que o pé não estava firmando por conta da chuva que ocorreu à tarde, mas teve sabedoria para suportar essas dificuldades para somar pontos e chegar até os nove pontos que foi muito importa para nós.”