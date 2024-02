Vasco foi derrotado pelo Nova Iguaçu no Campeonato Carioca por 2 a 0. Os gols foram marcados por Carlinhos e Lucas Campos, provocando a primeira derrota do cruzmaltino na temporada 2024.

Os times se enfrentaram em palco atípico, o estádio Parque do Sabiá, em Uberlândia. Isso ocorreu por conta da venda do mando de campo, que era do Nova Iguaçu, para empresários da região.

Dominância surpreendente

A partida, desde o princípio, foi de dominância do Nova Iguaçu nas ações ofensivas e defensivas.

As principais chances do primeiro tempo saíram dos pés do setor de ataque da Laranja Mecânica. Vasco tinha muita dificuldade para criar e pecava muito na tomada de decisão final.

Também foi um jogo marcado pela alta quantidade de faltas, especialmente pelo lado do time do Nova Iguaçu. Foi uma partida de muita fisicalidade e violência.

O primeiro gol do jogo sairia aos 34 minutos do primeiro tempo, quando Maicon errou na saída de bola e entregou a bola nos pés de Bill, que rolou para Carlinhos apenas tirar de Léo Jardim e abrir o placar.

O segundo gol veio em uma excelente jogada de conexões entre os jogadores do ataque do Nova Iguaçu, com a bola novamente caindo nos pés de Bill para que ele assistisse, dessa vez, Lucas Campos, que novamente só teve o trabalho de tirar a bola de Léo Jardim.

Fica o registro da boa partida de Dimitri Payet, que criou boas chances após ter entrado na segunda etapa de jogo.

Próximos duelos

Vasco volta a campo no próximo domingo (04) diante do Flamengo, pelo Campeonato Carioca. Já o Nova Iguaçu volta a campo no próximo sábado (03), diante do Botafogo, também pelo Campeonato Carioca.