Novorizontino e Ituano se enfrentaram na última quarta-feira (1) no estádio Jorge Ismael de Biasi em Novo Horizonte. O time da casa saiu vencedor por 2 a 0, em uma partida disputada, onde ambas as equipes tiveram chances claras de gol, que por acaso, saíram apenas no segundo tempo.

Primeiro tempo

No primeiro tempo, a equipe mandante teve ampla superioridade, e chegou a ficar perto de abrir o placar. O meia Rômulo tentou balançar as redes quatro vezes, porém sem oferecer grandes perigos ao goleiro Jefferson Paulino.

Porém a principal chance caiu no pé de Neto Pessoa, que saiu cara a cara com Paulino, no entanto, ao tentar um chute de cobertura a finalização saiu para fora.

Segundo tempo

No entanto a bola balançou as redes apenas na segunda etapa da partida, com 10 minutos do segundo tempo, Raul Prata cruzou, e a bola sobrou para Waguininho colocar ela no fundo das redes.

A abertura de placar obrigou o Ituano a se soltar mais para o confronto, com isso, o Galo dominava a posse de bola, mas pecava na hora da finalização.

O segundo gol da partida saiu nos pés de Geovane, que acertou um lindo chute no ângulo, sem chance para o goleiro, e garantindo uma vantagem ainda maior para o Tigre.

A equipe do Ituano ainda chegou a diminuir o placar, com Claudinho de cabeça, porém o gol foi anulado por impedimento, assim a partida terminou 2 a 0.

Como ficam as equipes?

Com a vitória, o Novorizontino continua na última colocação do grupo D, porém segue vivo na disputa por uma classificação, quatro pontos atrás do líder São Paulo e apenas um ponto de distância para São Bernardo e Botafogo-SP, que estão na segunda e terceira colocação, respectivamente.

Na próxima rodada, o Tigre do Vale enfrenta o Corinthians na Neo Quimica Arena, partida que acontece no próximo domingo (4) às 11h.

Já o Galo de Itu, que está no grupo A, conquistando apenas três pontos até aqui, está na terceira colocação, com o mesmo número de pontos do segundo lugar, a Portuguesa, e seis pontos de distância para o Santos, que está na primeira colocação.

O próximo duelo do Ituano é contra o Botafogo-SP, também no próximo domingo, no estádio Municipal Dr. Novelli Júnior às 18h.