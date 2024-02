A Inter de Limeira dominou o São Bernardo e venceu por 2 a 0 na noite desta quinta-feira (01), no Estádio Major José Levy Sobrinho, em Limeira. O Leão abriu o placar aos 12 minutos com gol de Gustavo Bochecha, após passe de Everton Brito. Aos 15 minutos, Juninho ampliou a vantagem para o Leão.

Primeiro tempo

O São Bernardo começou bem, teve a posse de bola e o controle do jogo, mas não conseguiu furar a sólida defesa da Inter. Aos 12 minutos, Bochecha recebeu passe de Brito e mandou para o fundo das redes. O Bernô se intimidou com o gol e o Leão aproveitou a situação e ampliou aos 15 minutos com Juninho.

Segundo tempo

A Inter administrou a vantagem no segundo tempo e o São Bernardo não conseguiu criar chances de gol. A equipe de Limeira conseguiu manter o jogo fechado e trabalhando na vertical para evitar uma virada. As diversas tentativas do São Bernardo, contendo a posse, controlando os passes, as bolas paradas não tiveram sucessos, e o Leão usufruiu das faltas para dificultar a vitória do Bernô.



Classificação do Grupo



Com a vitória, a Inter de Limeira conquista sua primeira vitória no Paulistão e joga o Corinthians para a última posição do Grupo C. Nos primeiros jogos, a Inter perdeu para a Portuguesa e para o Palmeiras e empatou com a Ponte Preta, ficando em segundo lugar na classificação de grupos, apenas atrás do Mirassol.



Já o São Bernardo teve duas vitórias, uma contra o Ituano e outra contra o Corinthians, além de empatar com o Guarani. O time também segue na segunda colocação da fase de grupos.



Próximos Jogos

Devido a Final da Supercopa do Brasil, que ocorrerá dia 21 de fevereiro (quarta-feira, às 21h35), o jogo da Inter contra o São Paulo, pela quinta rodada. A agenda mais próxima do time é contra o Guarani, na quinta-feira que vem, as 21h30. O São Bernardo volta aos campos no domingo para enfrentar a Ponte Preta, às 20h, no Majestoso.