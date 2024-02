O atacante Lucas Rian foi o grande nome do Confiança na vitória sobre o Falcon por 1 a 0, pelo Campeonato Sergipano. Em sua estreia pelo Dragão, o jogador entrou no segundo tempo, e fez o gol da equipe já nos acréscimos, para garantir os três pontos para sua equipe.

Anunciado na última segunda-feira, Lucas Rian comemorou a estreia com gol, e agradeceu ao grupo e comissão técnica pela rápida adaptação.

“Fico feliz pela estreia, e poder marcar um gol é ainda melhor. Agradeço pela confiança do professor e também do grupo, que tem me ajudado muito nesta adaptação, e espero que seja apenas o início de uma grande trajetória a camisa do Confiança”, disse Lucas Rian.

Com o resultado, o Confiança mantém 100% de aproveitamento no campeonato estadual, e garante a liderança da competição até o próximo domingo (4), quando enfrenta o Sergipe, vice-líder do torneio, no grande clássico. Lucas Rian também projetou o confronto, e afirma que chegar ao duelo com uma vitória ajuda a chegar em alta para a partida.

“Sabemos da importância do jogo de domingo, por ser um clássico, e que não vai ser uma partida fácil. Por isso, conseguir a vitória no último jogo foi importante, para chegarmos em boa fase para este grande duelo. Vamos dar o nosso melhor desde o início, para buscar mais um resultado positivo, e sair do clássico com os três pontos”, completou o atacante.