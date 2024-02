No início de 2024, o volante Robertinho se transferiu para o futebol da Macedônia do Norte. O brasileiro chegou ao FK Tikves para a sua primeira experiência europeia na carreira. Nesse período, Robertinho participou de alguns jogos treinos pela equipe da macedônia. O brasileiro falou sobre as primeiras impressões do futebol do país.

"Aqui na Macedônia é um futebol de muita transição, muito corrido, um pouco diferente do futebol brasileiro. Estou procurando me adaptar o mais rápido possível, e juntar com minha experiência do futebol brasileiro para poder ajudar meus companheiros da melhor forma possível. Pude estar participando de alguns jogos treinos, disputando ao lado dos meus colegas de equipe e isso é muito bom", disse Robertinho.

Aos 27 anos, Robertinho chega para reforçar o FK Tikves na MFL, a principal liga do país. O brasileiro também terá pela frente a Copa da Macedônia do Norte, onde a sua equipe esta na semifinal. Visando essas competições, o volante destacou a sua adaptação ao novo clube.

"Me sinto bem, cada dia melhor. Os companheiros de clube sempre trataram muito bem, foram sempre muito receptivos. Com o clima já estou mais adaptado, a gente vai acostumando com o tempo. Agora é trabalhar para responder a altura de como fui recebido por todos aqui do clube", finalizou.