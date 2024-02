Assim como outros jogadores nesse começo de ano, Alemão também deve respirar novos ares. O martelo ainda não foi batido, mas é o que tudo indica. O jogador teve grande destaque no ABC na temporada passada, atuou 34 vezes, contribuiu com quatro assistências e convertendo um pênalti importante no duelo contra o Vasco pela Copa do Brasil. Alemão ainda não sabe o destino, mas falou sobre sua atual situação e relembrou bons momentos no clube potiguar.

“Eu tenho contrato de estabilidade inicial até abril, mas hoje não faço parte do plantel por opção da própria diretoria, então estou à disposição no mercado. Foram muitas partidas em que atuei bem acima da média, mas sem dúvidas nenhuma meu melhor momento foi no primeiro semestre, Estadual, Copa do Nordeste e Copa do Brasil, onde fiz grandes atuações perante a grandes clubes”, ponderou.

Recuperando de uma lesão, Alemão garante que está próximo de retornar aos gramados. Segundo o lateral-direito, em menos de um mês já está totalmente recuperado e apto para atuar.

“Não foi uma lesão tão simples, hoje creio que estou na casa dos 70% fisicamente, foco agora é essa inter-temporada para ganho de força e massa muscular, pois o ritmo de jogo mesmo eu vou ganhar em treinamentos e partidas. Penso que em futuro próximo aí mais 25 dias estarei 100%”, concluiu.