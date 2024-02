O Fluminense não decepcionou o seu torcedor com o retorno da equipe principal ao vencer o Bangu por goleada, de 4 a 1, em duelo válido pela 5ª rodada do Campeonato Carioca.

Sob comando de Fernando Diniz, a equipe acabou desperdiçando muitas boas oportunidades criadas no primeiro tempo e o Bangu abriu o placar no erro individual do goleiro Fábio. No entanto, o segundo tempo correspondeu às expectativas com Keno, Arias (2) e Cano virando o placar.

A eficiência na conclusão no segundo tempo e a enorme quantidade de finalizações totais (27) mostram que Diniz não deixou o ímpeto ofensivo na temporada anterior, dando um recado firme ao Flamengo na disputa pelo título estadual.

Fluminense 4-1 Bangu 70% Posse de bola 30% 27 (7) Finalizações (alvo) 3 (0) 15 Lançamentos 13 696 (90%) Passes 238 (74% 91 Duelos vencidos 58 4.47 expected goals (xG) 0.23

Cabe ressaltar que o melhor desempenho entre os quatro grandes clubes deste rodada foi do Fluminense, considerando também que o Bangu estava vindo de um empate por 2 a 2 contra o elenco principal do Vasco no último final de semana.

Avaliação do técnico Fernando Diniz

"No primeiro tempo, jogamos bem também. Talvez não com tanta inspiração como no segundo tempo, mas o placar não refletia em nada o que acontecia no jogo. Eu gostei muito do primeiro tempo. Pedi para que eles tivessem calma, que as bolas iam entrar."

"Pelo volume que a gente estava tendo, era normal que a gente conseguisse a vitória. Tivemos mais precisão nas finalizações. O Cano fez o gol mais improvável daqueles que ele poderia ter feito. O time está de parabéns. Os jogadores que entraram foram abraçados pela nossa comunidade e acredito que começamos muito bem."

André posicionado na zaga: "A tendência é que continue como foi o ano passado. A ideia para o Felipe era ele jogar 45 minutos. No máximo 60 minutos. Mas é uma opção quando a gente coloca o André e ganha um jogador mais na frente. Mas não é uma coisa que passa na minha cabeça colocá-lo definitivamente como zagueiro, mas pode acontecer. Não deve ser uma tendência."

Fluminense terá grande desafio antes de enfrentar LDU

No momento, o principal objetivo do clube consiste na conquista da Recopa Sul-Americana, torneio que será disputado a partir do dia 22 de fevereiro diante da LDU. Por isso, tudo indica que Diniz não repetirá a formação titular nos próximos quatro jogos do estadual pensando no desgaste físico.

Porém, o Fluminense já conseguiu mostrar a qualidade das contratações pontuais para reforçar um elenco de bons jogadores veteranos e que conseguem manter o alto nível na entrega física, tática e principalmente técnica durante os jogos.

O principal desafio antes da Recopa Sul-Americana provavelmente ocorrerá no próximo meio de semana em clássico diante do Vasco. Porém, não deixa de ser considerável que o tricolor carioca conseguiu manter a mesma intensidade eficaz de Fernando Diniz logo no primeiro jogo da estreia com o elenco principal, algo que Flamengo, Botafogo e Vasco não conseguiram.