Neste sábado (03), Água Santa e Mirassol se enfrentaram em partida válida pela quinta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2024. O jogo ocorreu no Estádio do Canindé.

O Mirassol até começou ganhando, mas não teve forças para manter o resultado e viu o atual vice-campeão da competição virar o jogo no segundo tempo e garantir a primeira vitória depois de três jogos. Os gols do Netuno foram marcados por Bruno Xavier e Tiaguinho. Pelo Leão, Gazal fez o dele.

Vitória para aliviar

Em um primeiro tempo muito faltoso e de poucas oportunidades, a vitória parcial do Mirassol foi justa. A primeira e grande, e quase única, oportunidade foi aos 8 minutos quando Diego Gonçalves bateu quase sem ângulo e obrigou Ygor Vinhas a trabalhar. No lance seguinte, no escanteio, Gazal subiu mais que todo mundo e fez o 1 a 0.

A partir desse momento poucas chances aconteceram. O Água Santa pouco conseguia armar alguma jogada, por isso o técnico promoveu duas substituições, de meio campistas, logo com 38 minutos. O time conseguiu chegar com mais perigo apenas uma vez em cabeçada de Bruno Mazenga. Já o Leão chegou em chute de Negueba, mas que pouco exigiu do goleiro.

A segunda etapa voltou e chuva trouxe inspiração para o Netuno. Logo aos 4 minutos, Bruno Xavier aproveitou a sobra de bola para empatar tudo. A partida continuo fraca tecnicamente, mas ao 22 Rhuan achou Tiaguinho livre no segundo pau para virar a partida.

O Mirassol precisava buscar o empate ou até mesmo a vitória para ficar em uma posição confortável em seu grupo, mas pouco conseguiu fazer. A equipe de Mozart só levava perigo pelo jogo aéreo, mas em nenhum conseguiu fazer, pelo menos, Ygor Vinha trabalhar.

Tabela e próximos jogos

Com a vitória o Água Santa foi a 7 pontos e assumiu, provisoriamente, a segunda colocação do grupo B, que tem Palmeiras, Ponte Preta e Guaraní. Na próxima rodada, o time enfrenta o São Paulo no MorumBIS.

O Leão continua em primeiro no grupo C com 6 pontos, mas pode ser ultrapassado por Inter de Limeira e Bragantino que ainda jogam nessa rodada. Na próxima rodada a equipe do interior paulista volta para casa para enfrentar o Santo André.