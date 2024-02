Neste sábado (03), a equipe do Botafogo enfrenta o Nova Iguaçu em confronto válido pela sexta rodada do Campeonato Carioca. A partida está marcada para às 16h (horário de Brasília), e é mais um dos confrontos pelo estadual realizados fora do estado do Rio de Janeiro, tendo como palco o Estádio Bezerrão, localizado em Gama, no Distrito Federal.

Botafogo e Nova Iguaçu já se enfrentaram em 14 oportunidades em toda a história, e a equipe da baixada nunca conseguiu vencer o glorioso. Ao todo, são oito vitórias do fogão e seis empates nas catorze partidas disputadas, vantagem histórica que pode favorecer a equipe alvinegra no confronto.

Em busca da liderança

O Botafogo chega à sexta rodada do estadual ocupando a vice-liderança do carioca com 10 pontos conquistados em cinco partidas disputadas, possuindo três vitórias, uma derrota e um empate que ocorreu no jogo passado frente à equipe da Portuguesa-RJ.

O Glorioso vai ao Distrito Federal em busca da vitória para se recuperar no estadual e para encostar no líder Fluminense, que está à frente na tabela com uma vantagem de 3 pontos em comparação ao fogão. Para o confronto, o glorioso ainda não contará com os reforços Luiz Henrique e Pablo, recentemente anunciados, já que os mesmos não foram relacionados à partida e não ficam à disposição do professor Tiago Nunes.

Provável escalação do Botafogo: Gatito; Danilo Barbosa, Lucas Halter e Barboza; Júnior Santos, Marlon Freitas, Tchê Tchê e Hugo; Eduardo, Jeffinho e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Nova Iguaçu chega embalado

A Equipe da Baixada Fluminense vem embalada para o confronto deste sábado após vencer na última rodada a equipe do Vasco, em casa, pelo placar de 2 a 0. O Nova atualmente se encontra na terceira colocação do carioca e vai ao Distrito Federal buscando manter o bom desempenho que está apresentando na competição.

Até aqui, a equipe da baixada possui três vitórias, um empate e uma derrota em cinco partidas disputadas, campanha igual em números em comparação ao Bota, e perdendo somente em saldo de gols. Para o confronto, a equipe contará com o atacante Carlinhos, um dos artilheiros do estadual, e peça importante para o Nova até aqui na competição.

Provável escalação do Nova Iguaçu: Fabrício Santana; Cayo Tenório, Gabriel Pinheiro, Sérgio Raphael e Maicon Esquerdinha; Fernandinho, Igor Fraga, Yago e Xandinho; Carlinhos e Bill. Técnico: Carlos Vitor

Onde assistir?

A partida será transmitida ao vivo pela Band na TV aberta, pela Bandsports na TV fechada e pelo canal GOAT no YouTube.