Neste domingo (04), acontece mais um capitulo de um dos maiores clássicos do país, Palmeiras e São Paulo se enfrentam na final da Supercopa Rei de 2024.

O Verdão vive uma das melhores fases da sua história com o português Abel Ferreira no comando, sendo 11 títulos nos últimos 4 anos. A Era Abel Ferreira começou em outubro de 2020, quando o técnico saiu do PAOK e atravessou o atlântico para assumir o Palmeiras. Mas como o mesmo disse em entrevista antes do jogo contra o Bragantino, na última quarta feira, o trabalho não resume a só ele e sim a todos que estão no Palmeiras.

Pelo lado do São Paulo, o Tricolor Paulista quebrou o Tabu nesta semana e venceu o Corinthians na Neo Quimíca Arena pela primeira vez na história. Os São Paulinos estavam preocupados com o time pois perderam Dorival Jr no começo do ano para a Seleção Brasileira, porém Thiago Carpini assumiu e manteve a boa fase tricolor. Até a partida de amanhã são 4 jogos comandados sendo 3 vitórias, uma delas em um clássico, e um empate.

Foto: Divulgação / São Paulo

Torcida mista

Depois de muitos anos poderemos ver um clássico paulista com as duas torcidas dentro do estádio. Desde 2016 existe a lei que proíbe que os clássicos paulistas possam ter as torcidas visitantes, tendo como apenas a torcida mandante no estádio. Então depois de quase 8 anos vai ser possível aproveitar a festa das duas torcidas.

Como os times chegaram aqui

Para chegar na decisão os dois times tiveram que soar a camisa e serem campeões de competições da CBF. O Verdão venceu o Brasileirão enquanto o São Paulo conquistou a Copa do Brasil. Mas como foi a campanha destes times?

No Campeonato Brasileiro de 2023 todos achavam que o título já era do Botafogo. Depois de um primeiro turno impecável e de vários recordes, o clube carioca tinha 13 pontos de vantagem na liderança. Porém depois de uma fase ruim, o Fogão viu o Palmeiras encostar e diminuir cada vez mais a distância que era enorme.

Até que veio uma das maiores viradas já vistas nos últimos anos, em pleno Nilton Santos, o Botafogo abria 3 a 0 no primeiro tempo sobre a equipe de Abel Ferreira. Porém no segundo tempo, o time da virada, como canta sua torcida, fez por jus seu nome e venceu a partida com show de Endrick.

Depois a arrancada do time paulista foi incrível, a equipe assumiu a liderança na 34° rodada depois de vencer o Internacional e não largou mais. Esse foi o décimo segundo título do Campeonato Brasileiro, sendo o de número 11 desde 2020.

Foto: Divulgação / Palmeiras

Já o São Paulo quebrou seu tabu e venceu a tão sonhada Copa do Brasil pela primeira vez na história. Depois de um começo de ano muito ruim sendo eliminado pelo Água Santa no Paulista e de uma sequência de jogos ruins, o ídolo da Torcida Rogério Ceni foi demitido, para Dorival Jr ser efetivado no cargo de treinador. Dorival também era o atual vencedor na competição com o Flamengo.

A campanha do Imortal teve dois clássicos, além da final contra, justamente, o Flamengo. Primeiro o clube eliminou o Ituano, depois de um primeiro jogo muito ruim em casa, na estreia do novo técnico o clube venceu fora de casa e avançou na competição.

O time de Dorival passou um susto contra o Sport no Morumbi, mas mesmo assim avançou de fase. Depois em dois jogos perfeitos, eliminou o Palmeiras ganhando os dois jogos, tanto no Morumbi, quanto no Allianz Parque. Nas Semifinal outro clássico, mas agora contra o Corinthians. O Tricolor Paulista até perdeu o primeiro jogo, mas em casa venceu por 2 a 0 e depois de 23 anos estava na grande final.

Na final contra o Flamengo, o primeiro jogo foi disputado no Maracanã. Na primeira partida quem decidiu foi o argentino e ídolo da torcida Jonathan Calleri de cabeça. Na volta o Rubro Negro até saiu na frente com Bruno Henrique, porém Pablo Maia acertou um lindo chute para empatar e dar o título que faltava ao torcedor.

Foto: Divulgação / São Paulo

Os dois técnicos já se enfrentaram três vezes, porém essa vai ser a primeira em um clássico. No histórico são duas vitórias do português e uma do brasileiro. Entre esses confrontos os dois mais marcantes foi quando o jovem treinador levou, o modesto, Água Santa a final do Campeonato Paulista de 2023 e chegou a vencer o primeiro jogo da final, mas no segundo foi goleado e ficou com o vice-campeonato, um grande feito para o time.

Como chega o São Paulo?

Depois de quatro jogos no Paulistão o torcedor já pode ver como vai ser este novo time com Carpini no comando. Líder de seu grupo com 10 pontos sendo 3 vitórias e 1 empate, o treinador chegou a poupar o time para preservar os jogadores para os clássicos contra Corinthians, onde o São Paulo venceu por 2 a 1 e para o de amanhã.

Para amanhã a provável escalação, segundo o GE, do tricolor deve ser: Rafael; Rafinha, Arboleda, Diego Costa e Welington; Alisson e Pablo Maia; Wellington Rato, Luciano e Lucas (Galoppo); Calleri.

Lucas ainda é dúvida entre os titulares e deve fazer testes antes do jogo para ver se tem condições de começar. Já James nem viajou com a delegação e não foi relacionado para a partida.

Como chega o Palmeiras?

Com a mesma campanha até aqui que seu adversário, Abel Ferreira adotou a ideia de rodar todos os jogadores até a final para dar ritmo e tempo para todo mundo. Na última quarta, nenhum dos "titulares" foi a campo na vitória contra o Bragantino em Bragança Paulista.

Para a decisão de amanhã o Verdão deve vir a campo com: Weverton; Luan, Gustavo Gómez e Murilo; Mayke, Zé Rafael, Richard Rios, Raphael Veiga e Piquerez; Rony e Flaco Lopez.

A equipe da Barra Funda tem como desfalque um dos seus maiores ídolos dos últimos anos, Dudu trata de lesão ligamentar desde o ano passado e deve voltar para os gramados apenas em junho deste ano. Além dele, Endrick é desfalque pois está com a seleção olímpica jogando o pré-olímpico.

O desfecho de mais um clássico eletrizante entre Palmeiras e São Paulo acontece amanhã as 16h no horário de Brasília. Você poderá acompanhar este jogo na Globo ou aqui conosco pela VAVEL Brasil.