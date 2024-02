O Santos se prepara para enfrentar o Guarani domingo (4) pela quinta rodada do Campeonato Paulista. Essa partida será a segunda do Peixe na Vila Belmiro, na primeira o Alvinegro bateu a outra equipe de Campinas, a Ponte Preta, por 3 a 1. Fábio Carille e companhia esperam repetir a dose para continuar com a boa fase que atravessa o time santista. Até agora foram três vitórias e uma derrota em quatro jogos.

Santos

Como dito anteriormente, o Peixe começou muito bem a temporada e vem com uma vitória ao vencer o Água Santa por 1x0 na rodada anterior. O líder isolado do Grupo A ainda não pode contar com Giuliano e nem Jorge, mas uma boa notícia é o retorno do colombiano Alfredo Morelos. O atacante apareceu no BID da CBF e estará a disposição do treinador Fábio Carille.

Provável escalação: João Paulo; Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonatan; João Schmidt, Diego Pituca, Otero e Cazares; Guilherme e Julio Furch. Técnico: Fábio Carille

Guarani

O Bugre não começou tão bem assim a competição. Duas derrotas, um empate e uma vitória. Lanterna do Grupo B com quatro pontos, o Guarani vai para a Baixada Santista com a superstição do único triunfo da equipe no Paulistão ter sido justamente fora de casa, quando bateram o Ituano por 3x0.

Provável escalação: Douglas Borges; Diogo Mateus, Léo Santos, Rayan e Mayk; Anderson Leite (Wenderson), Matheus Bueno e Camacho; Reinaldo, Bruno Mendes (Bruno José) e Derek. Técnico: Umberto Louzer

Arbitragem

Árbitro: João Vitor Gobi

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima

VAR: Marcio Henrique de Gois