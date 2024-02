O Galo e Pantera se enfrentam neste domingo, às 18h, na partida válida pela quinta rodada do Paulistão, no estádio Novelli Júnior,, em Itu.

O Ituano busca se reerguer após enfrentar sua segunda derrota consecutiva. O time de Itu foi derrotado pelo Novorizontino e agora acumula três derrotas, todas por uma diferença de dois ou mais gols. Como resultado, o Rubro-negro está agora na zona de rebaixamento, com três pontos e um saldo negativo de seis gols.

O Botafogo vive uma situação distinta de seu adversário deste domingo. O Tricolor está invicto há três rodadas, vencendo o Santo André por 1 a 0 na última quinta-feira em Ribeirão Preto (SP). Com sete pontos no Grupo D, empatado com o São Bernardo, a equipe está na disputa pela segunda posição.

Como vem o Galo: Diante das performances insatisfatórias da equipe, as escolhas de Marcinho para a formação do time têm sido enigmáticas. Contra o Novorizontino, implementou cinco alterações na escalação inicial, inclusive modificando a formação tática. Sem novas ausências, a substituição mais provável é a inclusão do meio-campista Eduardo Person, que se destacou como um dos poucos destaques em Novo Horizonte.

Provável Ituano: Jefferson Paulino; Vialle, Claudinho e Marcel; José Aldo, Eduardo Person (Yann Rolim), Marlon, Jean Pyerre e Thonny Anderson; Matheus Maia e Matheus Cadorini.

Quem está fora: Neto Berola e Jonathan Silva (lesionados).

Pendurados: José Aldo e Claudinho.

Como vem o Botafogo-SP: O Tricolor não terá Paulo Gomes à beira do gramado. O técnico português foi expulso contra o Santo André e é desfalque neste domingo. O auxiliar Alexandre Faganello terá a missão de liderar o time no Novelli Júnior. Na defesa, sem contar com o capitão Fábio Sanches, suspenso, a opção deve ser Ericson para formar o trio de zaga. Na frente, sem o centroavante Leandro Pereira, a possibilidade maior é que Alex Sandro, autor de dois gols neste Paulistão, comece mais centralizado. O clube inscreveu o atacante Thalles, artilheiro do Bota na Copinha, às vésperas do duelo, e ele viajou para Itu.

Provável Botafogo-SP: João Carlos; Lucas Dias, Schappo e Ericson; Wallison, Matheus Barbosa, Leandro Maciel e Jean Victor; Douglas Baggio, Lucas Cardoso e Alex Sandro.

Quem está fora: Victor Souza (goleiro) e Robinho (atacante), se recuperam de lesão; Leandro Pereira (atacante) está machucado; Fábio Sanches (zagueiro) e Paulo Gomes (técnico) estão suspensos.

Pendurados: Ninguém.

Arbitragem:

Árbitro: Lucas Canetto Bellote;

Assistentes: Alex Ang Ribeiro e João Petrucio Marimônio de Jesus dos Santos;

Quarto árbitro: Salim Fende Chavez;

Árbitro de vídeo (VAR): Rodrigo Guarizo do Amaral;