O São Paulo é o supercampeão do Brasil! Na tarde deste domingo (04), Palmeiras e São Paulo se enfrentaram em uma decisão histórica para o futebol brasileiro. No Estádio do Mineirão, Palmeiras (Campeão Brasileiro de 2023) e São Paulo (Campeão da Copa do Brasil de 2023), decidiram o título da Supercopa REI 2024. Verdão e Tricolor protagonizaram duelo disputadissímo, que terminou em 0 a 0. Na disputa por pênaltis, brilhou a estrela de Rafael, que levou o São Paulo para conquistar o Brasil mais uma vez!

JOGO TRUNCADO!

Foto: Divulgação/CBF

A Super Final do Brasil começou a milhão no Mineirão. Logo no primeiro minuto, Luciano, do São Paulo, já recbeu cartão amarelo por falta em Flaco López. Segundos depois, Rony teve a primeira chance da decisão, mas parou nas mãos do goleiro Rafael. Depois disso, as equipes passaram a se estudar dentro de campo e o duelo ficou muito truncado. Os primeiros 45 minutos foram marcados por diversas faltas e seis cartões amarelos.

A segunda grande chance do jogo veio aos 23, com o São Paulo, quando Nikão recebeu de Calleri e chegou batendo para defesa espetacular de Weverton. O Verdão respondeu rápido e, aos 25, O Palmeiras puxa contra-ataque, López encontra Mayke, que ganhou da marcação e invadiu a área, finalizou e Rafael fez mais uma bela defesa!

Por fim, Veiga e Zé Rafael, pelo alviverde, e Luciano, pelo Tricolor, desperdiçaram oportunidades, fechando a primeira etapa de jogo em Belo Horizonte com 50 minutos extremamente movimentados.

SEGUNDO TEMPO:

Foto: Divulgação/CBF

O Palmeiras dominou a etapa complementar. Com menos de um minuto, veio a primeira cahnce. Rony arriscou sem ângulo e levou perigo. Aos quatro, Mayke executou belissíma jogada pela direita e cruzou na área para Flaco López, que chegou mandando para as redes, mas pelo lado de fora. Dez minutos depois, Rafinha, capitão são-paulino teve de ser substituído e deixou o campo sob muitas lágrimas. Ríos e Jhon Jhon também tiveram boas chances, mas mandaram por cima do gol. Tudo conspirava para triunfo Alviverde, mas o Clube da Fé renasceu dentro do jogo.

A primeira oportunidade do Tricolor do Morumbi veio aos 32, quando a defesa palestrina bobeou na saída de bola e Calleri, saiu frente a frente com Weverton. O camisa nove bateu com força para milagre de Weverton. Três minutos depois, Galoppo cobrou falta com maestria e a bola tirou tinta da trave palmeirense. Ferreira, que entrou no decorrer da segunda etapa, também levou perigo. Com isso, a decisão ficou empatada e o título foi decidido nos pênaltis.

DECISÃO NOS PÊNALTIS!

Com o empate no tempo regulamentar, Palmeiras e São Paulo decidiram o título da Supercopa nos pênaltis. O Tricolor não desperdiçou nenhuma cobrança e contou com a estrela de Rafael, que defendeu as penalidades de Murilo e Piquerez para tornar o Morumbi supercampeão do Brasil!

CAMPEÃO INÉDITO!

Foto: Divulgação/CBF

O São Paulo é campeão de tudo! Com uma conquista histórica e inédita da Supercopa sob o Palmeiras, no Estádio do Mineirão, o Tricolor passa a ser a única equipe brasileira a ser campeã (ao menos uma vez) de todos os torneios que participou. A taça vencida em solo mineiro também marcou a primeira conquista de Thiago Carpini, de 39 anos, no comando do clube do Morumbi.

FESTA NAS ARQUIBANCADAS!

Foto: Divulgação/CBF

Desde a introdução da torcida única nos clássicos paulistas que foram realizados dentro do estado, em 2016, Palmeiras e São Paulo disputaram partidas com torcida única. Ao todo foram 35 partidas com torcida única, com 15 vitórias alviverdes, 10 vitórias tricolores e 10 empates.

O título decidido no Mineirão também marcou o retorno das duas torcidas ao estádio depois de nove anos. Mais de 30 mil palestrinos e tricolores compareceram à arena mineira e protagonizaram uma linda festa nas arquibancadas.

HOMENAGENS AO REI PELÉ

Foto: Divulgação/CBF

A decisão da Supercopa REI do Brasil contou com inúmeras homenagens ao Rei Pelé. Além do nome do torneio, familiares do Rei levaram a tão sonhada taça de supercampeão do país ao gramado do Mineirão.

PRÓXIMOS PASSOS

Foto: Divulgação/CBF

Supercampeão do Brasil, o São Paulo volta a campo na próxima quarta-feira (07), pelo Campeonato Paulista. Os comandados de Thiago Carpini enfrentarão o Água Santa, no Morumbi, pela sexta rodada do torneio.