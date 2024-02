Ao ser questionado na entrevista coletiva deste domingo (04), após o empate por 0 a 0 contra o Vasco, em jogo válido pela sexta rodada do campeonato carioca, o técnico Tite disse que não mantinha sua declaração de que o Cariocão era o campeonato estadual mais forte do país.

"Não mantenho e estavam certas as críticas. Quando eu fiz essa menção, ela foi parcial e eu não contextualizei. Eu estava me referindo as quatro grandes equipes, Fluminense campeão da Libertadores, Flamengo, Botafogo, quase campeão brasileiro e Vasco numa retomada. Já os quatro grandes de São Paulo, alguns estavam se reconstruindo, então todas às críticas que foram pontuais, dizendo sobre o campeonato em seu conjunto, estão corretas, e as aceito".

Sobre o estado do gramado, o técnico rubro-negro poupou criticas, porém disparou contra a bola do campeonato carioca

"Não acredito que o campo possa ter interferido, ele fica mais rápido, sim. Mas eu estou relutando pra não falar da bola... A bola, vixi Maria, é difícil. A qualidade da bola, as vezes ela varia, o atleta que joga comigo ele consegue perceber. A bola interfere mais do que o gramado.''

Foto: Divulgação/Flamengo

Confira outros trechos da coletiva de Tite

Dificuldade de criação

"No transcurso todo do jogo, a gente fez a iniciação e a construção média com qualidade. No primeiro tempo faltou um pouco mais de objetividade de finalização, sim. O adversário tirava a infiltração e bloqueava, então não vai fazer sempre e é um processo de evolução também da equipe."

Dificuldade de defender as laterais do campo, devido a liberdade de Lucas Pitón

"Sim. No jogo tu não ganha tudo, a gente é imediatista no futebol, temos que ter paciência, não adianta. Devido a superioridade numérica que criamos no meio, a gente ia perder numericamente em algum lado."

O que o Tite espera pra o próximo compromisso, contra o Botafogo

"Que reproduza o padrão de criação, com melhor finalização. Em terra de imediatista, quem tem paciência é rei, então quem trabalha no futebol é rei, e eu vou ter que ter paciência."

Vai ser uma tendência desse time do Flamengo, o De la Cruz jogando com o Arrascaeta pelo lado direito?

"É um tempo para que essas situações se construam, eu acredito que sim. Uma liberdade criativa maior dos dois, com Gerson e Erick, esse quarteto tem uma qualidade de passe impressionante."