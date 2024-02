Na tarde deste domingo, o Palmeiras, atual campeão brasileiro, foi superado nas penalidades pelo São Paulo e ficou com o vice-campeonato da Supercopa do Brasil. Após a derrota no Mineirão, o técnico Abel Ferreira concedeu entrevista coletiva e fez questão de parabenizar o São Paulo, que conquistou um título inédito.

Fala Abel!

"Parabéns ao nosso adversário, foram competentes, não fomos capazes de traduzir as chances em gols. Tivemos o mesmo tempo de preparar o time. Tudo que eu disser agora não vai mudar; então é valorizar o espetáculo", disse Abel.

Em pergunta realizada pelo repórter Pedro Cunha, da Vavel Brasil, o comandante também falou sobre a importância de superar o vice da Supercopa para o restante da temporada.

"A Supercopa não é uma competição. É um prêmio para duas equipes que tiveram o melhor desempenho no ano passado. Se chegamos aqui é porque fizemos algo no passado para estar presente na final".

O português também ressaltou o apoio do torcedor palestrino, que compareceu em peso para apoiar o Alviverde Imponente em mais uma decisão, a 14ª do comandante a frente do Verdão.

"Acho que nossos torcedores reconhecem todo nosso empenho, nossa garra. Nos 90 minutos fomos melhores, mas não fomos eficazes e competentes o suficiente para os gols", completou.

Vice-campeão da Supercopa, o Palmeiras acumulou R$5,5 milhões pela disputa do torneio entre o Campeão Brasileiro e Campeão da Copa do Brasil. Os comandados de Abel Ferreira voltam a campo nesta quinta-feira (08), diante do Ituano, pelo Campeonato Paulista, na Arena Barueri.