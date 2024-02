No dia Mundial da Luta Contra o Câncer, a jogadora do São Paulo, Bia Menezes, protagonizou um emocionante gesto de solidariedade ao visitar o Instituto GRAACC (Grupo de Apoio ao Adolescente e Criança com Câncer). A instituição, que tem como missão apoiar crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, recebeu a atleta de braços abertos.

A lateral da seleção brasileira passou uma tarde conhecendo de perto a estrutura do hospital, onde teve a oportunidade de interagir com as crianças em tratamento e suas famílias. O clima foi de pura emoção, com a jogadora compartilhando carinho, felicidade e afeto com funcionários, pequenos pacientes e também com as famílias.

“Já fazia um tempo que eu queria vir aqui fazer essa visita. O GRAACC não é apenas um local de tratamento, mas é também um ambiente cheio de esperança e acolhimento. Fico muito grata de poder vir aqui conhecer toda essa estrutura incrível e interagir com as crianças e suas famílias. Pude testemunhar de perto o impacto positivo que o instituto tem na jornada de quem está enfrentando o câncer”, declarou Bia .

A atleta, que tem uma história pessoal marcada pela tristeza da perda de sua mãe para o câncer em 2021, demonstrou uma sensibilidade ímpar diante da realidade vivida pelas famílias assistidas pelo GRAACC. O câncer de sua mãe, que acometeu o cérebro, deixou uma marca profunda em Bia, tornando essa visita uma experiência repleta de significado e compaixão.

Em um momento tão delicado, Bia chegou a considerar a possibilidade de interromper sua carreira como jogadora. No entanto, sua determinação e a força e o suporte que recebeu dos seus amigos e familiares a impulsionaram a seguir em frente e ir em busca dos seus sonhos.

“O câncer vai muito além do paciente, ele afeta toda a família. Sei disso de forma muito pessoal, pois perdi minha mãe para essa doença. Foi um momento muito complicado na minha vida e por muitas vezes pensei em desistir do futebol. É uma batalha que todos enfrentam juntos, e o suporte emocional é essencial. E nessa visita no GRAACC eu pude ver que eles entendem o quão importante isto é e oferecem mais do que apenas cuidados médicos. Eles oferecem um abraço, um ombro amigo, e isso faz toda a diferença", compartilha Bia

Bia vem vivendo um momento muito especial na sua vida. A lateral esquerda foi convocada pela primeira vez para a seleção brasileira para disputar a Copa Ouro Concacaf 2024. Além de compartilhar esse momento tão especial da convocação, ela também compartilhou essa visita emocionante com os seus seguidores nas suas redes sociais. A lateral esquerda do São Paulo expressou sua gratidão pela visita e pelo amor que recebeu durante sua passagem pelo Instituto GRAACC.

"Estou vivendo um momento muito importante na minha vida e foi muito especial poder vir aqui e ver o quanto essas crianças são muito guerreiras, e estou aqui para lembrá-las de que não estão sozinhas. Vamos lutar juntos contra o câncer e espalhar a importância do amor e apoio a todas as famílias que passam por essa jornada desafiadora", finaliza Bia