A manhã dessa terça-feira (06) foi de apresentação de quatro novos reforços do Vasco da Gama. O atacante Adson, de 24 anos, foi um deles.

O jogador chegou do Nantes, da França, no final de janeiro e até já estreou pelo cruzmaltino. A sua estreia foi diante do Flamengo, no empate por 0 a 0 no Maracanã no último domingo.

Experiência na Europa

O atacante foi perguntado por Dieguinho, do canal Futbolaço, sobre o que o motivou a querer voltar para o futebol brasileiro. O atacante, apesar de não ter respondido a pergunta por completo, deu a sua visão sobre e aproveitou para se apresentar ao torcedor vascaíno.

"Boa tarde, primeiramente estou muito feliz de estar vestindo essa camisa. Cara, com certeza, acho que eles (jogadores que almejam ir à Europa) estão certos. É muito importante ganhar essa experiência lá fora."

Também perguntaram ao atacante qual a diferença do Adson que ia à Europa há seis meses, quando deixava o Corinthians ao Nantes, e desse Adson que chega hoje ao Vasco da Gama.

"Como eu falei, tive muita experiência na França. Acho que voltei mais maduro em questão de futebol e não só dentro de campo, mas fora dele também. Acho que quando você vai lá fora, você sempre colhe coisas muito boas. Extraí o máximo que pude."

"Acho que eu volto para cá com a mentalidade de querer ainda mais vencer. Como todo mundo sabe, tem a grandeza de um clube como o Vasco então espero que a gente consiga fazer uma grande temporada."

Por fim, o atacante falou um pouco sobre como vê esse elenco do Vasco e o que espera dele para a temporada.

"A gente vê que tem muitos jogadores que estão querendo ganhar, estão querendo fazer acontecer. Todos estão querendo voltar com o protagonismo do Vasco, o Vasco merece. Temos muito potencial para que a gente possa fazer isso, né? A gente já demonstrou esse domingo. É um grupo com a mentalidade muito forte."

Em sua apresentação, foi revelado que Adson usará a camisa número 28 pelo Vasco durante a temporada 2024. Ele foi o quarto reforço confirmado pelo clube no ano.