Terceiro colocado no Campeonato Pernambucano e time que menos sofreu gols no torneio, o Retrô segue firme em sua tentativa de conquistar o que ficou muito perto nos dois últimos anos: o troféu do torneio estadual. Líder da defesa da equipe, o zagueiro Dankler acredita que o Retrô deve manter o ritmo na competição.

“Creio que vamos lutar até o final mais uma vez, mas se Deus quiser, haverá um desfecho diferente. Nossa equipe une experiência e juventude de uma forma bem equilibrada. Temos talentos que podem desequilibrar e decidir jogos. Somos um grupo forte” afirmou.

Sobre o sucesso do sistema defensivo, Dankler não se mostra surpreso. Segundo o atleta revelado pelo Vitória BA, já na pré-temporada era perceptível que não só os zagueiros, mas como todo o time havia absorvido as ideias do treinador.

“Para se sofrer poucos gols, é necessário que todos os jogadores de linha assumam a sua parcela de responsabilidade na marcação. Felizmente, isso vem ocorrendo aqui. A união do grupo se reflete nos gramados” finalizou.

Conheça o Dankler

O jogador atuou junto com grandes estrelas do futebol mundial, como: Iniesta, Podolski e David Villa.

Com passagens por Botafogo, Joinville, Vitória, Lens_FRA, Estoril-POR, Al-Ahli e Vissel Kobe. Chegou no Retrô no início desta temporada, para ser um líder dentro de campo, já que carrega uma grande bagagem pelo futebol, aos seus 32 anos.

Campanha do Retrô

Até aqui, a equipe ocupa a terceira colocação da tabela do Campeonato Pernambucano, com 12 pontos. Em cinco jogos, tem quatro vitórias e apenas uma derrota. Marcando 11 gols e sofrendo somente três até o momento.

O próximo compromisso do time, ocorre hoje (8), contra o Maguary, às 19h, na Arena de Pernambuco. Caso vença o confronto, chegará a vice-liderança, com 15 pontos, ultrapassando o Náutico.

Além de ter um jogo atrasado para cumprir, contra o Santa Cruz, que ocorrerá no dia 15 de fevereiro, às 20h, no Arruda, pela 4ª rodada.