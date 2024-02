Na noite desta quarta-feira (07), o Flamengo recebe o Botafogo pela sétima rodada do Campeonato Carioca. A partida terá início às 21h30 (horário de Brasília) e será realizada no Estádio do Maracanã, no Rio de Janeiro.

As equipes já se enfrentaram em 380 oportunidades, e no retrospecto do confronto quem leva a melhor é a equipe da Gávea. São 142 vitórias do Flamengo contra 114 do Botafogo, além de 124 empates. O último duelo foi no Brasileirão 2023, que terminou com vitória do rubro-negro por 2 a 1.

Flamengo de olho na primeira vitória em clássicos em 2024

O Flamengo chega à sexta rodada do Carioca em busca da sua primeira vitória em clássicos em 2024. A equipe teve seu primeiro embate frente a um rival no final de semana, quando enfrentou a equipe do Vasco também no Maracanã. O rubro-negro ficou no 0 a 0, e ainda viu seu artilheiro Gabigol perder um pênalti nos minutos finais do clássico.

Com o empate na última rodada, o Flamengo atualmente se encontra na oitava posição com nove pontos conquistados, mas possui uma partida a menos em comparação aos times da ponta da tabela. Até aqui, o rubro-negro continua invicto sem sofrer nenhuma derrota e possui em seis partidas, três vitórias e três empates. Para o confronto, a equipe contará com força total, tendo apenas a ausência do lateral recém-contratado Matias Viña, que segue em fase de transição pós-lesão.

Provável escalação do Flamengo: Rossi, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Erick Pulgar, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta; Everton Cebolinha e Pedro. Técnico: Tite.

Desfalques: Matias Vinã (lesionado).

Botafogo de olho na liderança do Carioca

Do outro lado, o Botafogo chega para o clássico após um empate amargo em casa na última rodada, frente à equipe do Nova Iguaçu. O glorioso chegou a ficar dois gols à frente no placar, mas cedeu o empate na segunda etapa e perdeu a chance de colar no líder Fluminense.

Na atual temporada, o alvinegro está na vice-liderança do estadual com 11 pontos conquistados em seis partidas, com três vitórias, dois empates e apenas uma derrota. Para o clássico, o técnico Tiago Nunes já pode contar com Luiz Henrique, contratado junto ao Real Betis da Espanha, e sendo a maior transferência da história do futebol brasileiro.

Provável escalação do Botafogo: Gatito Fernandez, Mateo Ponte, Halter, Barboza, Hugo; Danilo, Marlon Freitas e Tchê Tchê; Luiz Henrique, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Técnico: Tiago Nunes

Desfalques: Jeffinho, John, Marçal, Rafael e Patrick de Paula (lesionados).

Quadro de arbitragem:

Árbitro: Yuri Elino Ferreira da Cruz

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Daniel de Oliveira Alves Pereira

Quarto árbitro: Alex Gomes Stefano

VAR: Rodrigo Nunes de Sá.