Na noite desta quarta-feira (07), a Portuguesa visita o São Bernardo, no Estádio Primeiro de Maio, às 21h30. A Lusa somou três pontos até agora na competição e precisa pontuar para se afastar do Z2 e conseguir uma vaga na Série D do Campeonato Brasileiro.

Nas primeiras rodadas da competição a portuguesa venceu uma vez e vem de três derrotas consecutivas, contra RB Bragantino, São Paulo e Ponte Preta. Na última semana, a Lusa não teve jogo devido à final da Supercopa Rei - o confronto era contra o Palmeiras - e teve um bom período para ajustar a equipe.

O São Bernardo teve um bom início de campeonato com vitórias contra Ituano e Corinthians, mas vem de uma sequencia de uma derrota e um empate, e precisa vencer a Lusa para ter sua reabilitação no campeonato.

Portuguesa

O técnico Dado Cavalcanti deve promover mudanças na equipe. O setor ofensivo é o que deve receber as mudanças, Quintana e Patrick não devem ser mantidos. Diante disso, Robson, Diogo e Marco Antônio disputam a vaga no setor defensivo.

No meio-campo, Zé Ricardo e Dudu Miraíma disputam vaga com Ricardinho, que não deve perder a vaga no time titular. A maior dúvida é Victor Andrade, que saiu de campo com dor no confronto contra a Ponte Preta.

A Portuguesa deve ir a campo com: Thomazella; Douglas Borel, Quintana (Robson ou Diogo Silva), Patrick (Marco Antônio) e Marquinhos Pedroso; Ricardinho (Dudu Miraíma), Zé Ricardo e Giovanni Augusto; Felipe Marques (Rone, Maceió), Chrigor e Henrique Dourado (Paraizo).

São Bernardo

O time comandado por Márcio Zanardi, que teve sua contratação encaminhada no Corinthians e logo depois a chegada do técnico ao alvinegro melou, esconde a provável escalação. Com exceção de Helder, que dará lugar ao Alan Santos, a equipe não deve ter mais desfalques.

O São Bernardo deve ir a campo com Alex Alves; Vitor Ricardo, Alan Santos, Pedro Carrerette e Arthur Henrique; Rodrigo Souza, Lucas Lima e Romisson; Lucas Tocantins, Kayke (João Carlos) e Silvinho.