Adversários nas quartas de final em 2023, São Paulo e Água Santa voltam a se enfrentar pelo Campeonato Paulista. As duas equipes duelam nesta quarta-feira (7), às 21h35, no Morumbis, em partida da sexta rodada.

No encontro da última temporada, deu Netuno. O Água Santa superou o São Paulo nos pênaltis, após empate em 0 a 0 no tempo normal. Aquele foi o primeiro mata-mata vencido pela equipe, que chegaria na final do Paulistão.

Titular no duelo eliminatório com o São Paulo, Joilson é um dos remanescentes do vice-campeonato paulista do Água Santa. Com a lembrança da classificação histórica em 2023, o zagueiro projeta o reencontro entre os times.

“Foi um jogo marcante naquela campanha, que deu uma atenção a mais ao excelente trabalho que o clube vinha fazendo. Infelizmente, acabei me lesionando naquela partida, mas por tudo que significou para nós, como grupo, ficaram boas lembranças. Sabemos que agora é uma nova história e que precisamos, mais uma vez, lutar para fazer outro grande jogo”, disse o atleta.

O Água Santa vem de vitória na última rodada do Paulistão. De virada, o Netuno superou o Mirassol por 2 a 1 e assumiu a vice-liderança do grupo B — triunfo valorizado por Joilson.

“Resultado importante para as nossas pretensões no campeonato, que também mostra o poder de reação da equipe. Nosso foco é jogo a jogo e seguimos trabalhando forte, sempre com os pés no chão”, concluiu o defensor.