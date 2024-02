Mirassol e Santo André se enfrentam às 19h nesta quinta-feira (8) pela quinta rodada do Campeonato Paulista. O Leão conta com o apoio de sua torcida e joga em seu estádio, o Estádio Municipal José Maria de Campos Maia.

Enquanto o Mirassol segue forte em busca da classificação para a segunda fase do Paulistão, o Santo André vive um drama, estando em último lugar na tabela geral do campeonato. O Ramalhão ainda não venceu na competição.

Situação do Mirassol

O Mirassol possui 6 pontos e está na segunda colocação do grupo B. Em caso de vitória, a equipe poderá encostar no líder RB Bragantino e abrir cinco pontos de vantagem para a Inter de Limeira, terceira colocada. O Corinthians, com apenas três pontos, fecha o grupo.

Na última rodada, o Leão enfrentou o Água Santa fora de casa e sofreu um revés de 2 a 1. Para o confronto contra o Santo André, a escalação da equipe deve ser a mesma dos últimos jogos.

Provável escalação do Mirassol: Alex Muralha, Rodrigo Ferreira, Warley, Lucas Gazal, Luiz Otávio, Danielzinho, Chico Kim, Gabriel, Dellatorre, Negueba, Diego Gonçalves.

Momento do Santo André

Em contrapartida, o Santo André possui a pior campanha do Campeonato Paulista, com apenas dois pontos somados em cinco jogos. No seu grupo ainda estão o Santos com 15 pontos, o Ituano com quatro e a Portuguesa com três.

A maior novidade para o Ramalhão está justamente no banco de reservas, pois, após a derrota por 1 a 0 para o Botafogo-SP, o técnico Fernando Marchiori foi demitido, dando lugar ao experiente Márcio Fernandes.

Provável escalação do Santo André: Luiz Daniel, Júnior Caiçara, Luiz Gustavo, Afonso , Igor Fernandes, Wellington Reis, Marciel, Dudu Vieira, Felipe Ferreira, Léo Passos, Ariel.