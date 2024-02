O Fluminense irá estrear no Estádio Jornalista Mario Filho, o Maracanã na temporada 2024 às 21h30, desta quinta-feira (8), em partida válida pela sétima rodada do Campeonato Carioca 2024.

Após a estreia do time principal do Fluminense diante do Bangu, o tricolor enfrentou o Boavista com um time misto e ficou apenas no empate, o tricolor havia aberto o placar e sofreu a virada, mas próximo ao fim empatou a partida e se manteve bem em primeiro lugar do Cariocão.

Com a vitória do Flamengo no clássico da rivalidade, o Rubro-Negro colou no Fluminense com um jogo a menos e o tricolor precisa sair do Maracanã vitorioso para manter uma distância na liderança e uma vantagem na disputa da Taça Guanabara, além claro da vantagem nas semifinais.

Do outro lado, o Sampaio Corrêa possui apenas o ponto conquistado diante do Vasco na segunda rodada, o clube estreante na competição está na frente apenas do Audax que ainda não pontuou.

O clube de Bacaxá tem uma montanha enorme para escalar no Maracanã se quiser arrancar ao menos um ponto do time muito bem treinado por Fernando Diniz.

O time vem de quatro derrotas seguidas e com os ânimos lá embaixo, qualquer bom resultado no Maracanã contra um time bem mais qualificado já seria significativo na disputa contra o rebaixamento e na sobrevivência do clube.

É a primeira vez que as equipes irão se enfrentar na história, e logo em situações bem opostas, enquanto o Flu visa as semifinais e Taça Guanabara o Sampaio quer apenas sobreviver mais um ano na primeira divisão do Carioca.

Flu poderá ter estreante na noite de quinta

(Foto: Marcelo Gonçalves/FFC)

O estreante da vez é Doulas Costa que está regularizado e vem treinando com o grupo, o atacante foi avisado de que será relacionado e estará disponível para Diniz caso não ocorra nenhum problema de última hora.

A equipe que deve ir a campo é a mesma que venceu o Bangu por 4 a 1 duas rodadas atrás. Será a estreia do meia Renato Augusto diante da torcida no Templo do Futebol, o jogador já mostrou a que veio e tem muito para agregar ao tricolor e a Fernando Diniz, na partida citada anteriormente Renato Augusto participou muito bem e chegou bem próximo de deixar sua marca.

O Fluminense fez uma bela janela de transferência e Douglas Costa foi o último a ser regularizado para ficar a disposição. O tricolor conta ainda com a volta do lateral direito Samuel Xavier e não tem jogadores suspensos para a partida.

Provável escalação: Fábio; Guga (Samuel Xavier), Felipe Melo, Thiago Santos e Marcelo; André, Martinelli, Ganso e Keno; Arias e Cano.

Sampaio Corrêa busca tirar um ponto do poderoso tricolor

(Foto: Divulgação/ Sampaio Corrêa)

O estreante enfrenta mais um grande desafio, agora é a vez do atual campeão da Libertadores enfrentar o galinho, um desafio daqueles, e o Sampaio irá com tudo de melhor que tem disponível para o Maracanã.

O Bangu é o time a frente do clube de Bacaxá com cinco pontos, e atrás está o Audax que enfrenta o Vasco no mesmo dia, uma rodada complicada para os dois times que estão ponto a ponto da zona de descenso.

O técnico Alfredo Sampaio não poderá contar com Eduardo Thuram, expulso na última rodada contra o Volta Redonda, e nem com o meia Alexandre, se recuperando do acidente sofrido após a partida com o Botafogo três rodadas atrás.

Provável escalação: Leandro Matheus; Roberto, Yan Oliveira, Paulo Vitor e Eduardo Rosado; Marcelo, Abner, Índio e Davi Santos; Rodrigo Dantas e Elias.

Arbitragem do confronto

Árbitra: Rejane Caetano da Silva

Assistente 1: Lilian da Silva Fernandes Bruno

Assistente 2: Thayse Marques Fonseca

A partida não irá contar com árbitro de vídeo (VAR). A tecnologia é utilizada apenas em clássicos, semifinais e final do campeonato.