O Palmeiras segue invicto em 2024! Na noite desta quinta-feira (08), o Verdão recebeu o Ituano, na Arena Barueri, pela sexta rodada do Campeonato Paulista de 2024. Sendo completamente dominante, o Verdão contou com gols de Flaco López e Rony para vencer o Galo de Itú por 2 a 0 e se isolar ainda mais na liderança de seu grupo no estadual.

DOMÍNIO PALESTRINO

Foto: Divulgação/Paulistão

O Palmeiras começou bem a primeira etapa e, de forma impositiva, dominou o Ituano. A primeira chance veio com Marcos Rocha, aos nove minutos, quando o camisa dois finalizou com perigo e acertou a rede pelo lado de fora, ganhando escanteio a favor dos donos da casa. Na cobrança, Veiga encontrou Zé Rafael na pequena área, que finalizou com perigo para boa defesa de Jefferson Paulino. Um minuto depois foi a vez de Luan, que finalizou sem perigo pela linha de fundo.

Um dos jogadores mais participativos do Alviverde foi Flaco López. O argentino desperdiçou boas chances de gol aos 11 e aos 13 e marcou aos 36. Após duas tentativas, o camisa 42 recebeu belo cruzamento de Zé Rafael e cabeceou para o fundo das redes, abrindo o placar para o atual Bi-campeão Paulista e fechando os primeiros 45 minutos com triunfo palestrino.

MAIS TRÊS PONTOS, VERDÃO!

Foto: Divulgação/Paulistão

Levando os três pontos para casa, o Palmeiras voltou do intervalo administrando o resultado e sem sofrer grandes riscos. O Verdão apresentou extrema versatilidade e via boas movimentações de seus jogadores. Uma a se destacar foi a de Richard Ríos, segundo volante, que frequentemente caia para a lateral/ponta direita.

Buscando novas alternativas e propondo um rodízio no elenco, o técnico Abel Ferreira promoveu algumas alterações que deram um pouco mais de ritmo a atletas que vinham sendo menos utilizados na temporada. Gabriel Menino, Caio Paulista, Jhon Jhon, Fabinho e Rony participaram da etapa complementar e colocaram um novo gás na partida.

A primeira boa chance veio justamente com Rony, aos 32. Em seus primeiros toques na bola, o camisa 10 recebeu de Marcos Rocha em cobrança de lateral, dominou para a esquerda e bateu com perigo. Aos 40, o atacante foi responsável por animar ainda mais a festa palestrina. Com a posse pela direita, Rocha descolou grande passe para o ídolo alviverde, que dominou, avançou e finalizou tirando do alcance de Jefferson Paulino para ampliar e concluir a vitória do Palmeiras por 2 a 0 na Arena Barueri.

SITUAÇÃO NA TABELA

Foto: Divulgação/Paulistão

Com a vitória conquistada diante do Ituano nesta noite, o Palmeiras segue invicto no Paulistão e chegou aos 13 pontos e segue, com folga, na liderança do Grupo B. Vale lembrar que por conta do duelo contra o São Paulo na Supercopa do Brasil, o Verdão tem um jogo a menos no torneio.

Derrotado nesta noite, o Ituano perdeu a chance de se distanciar ainda mais da zona de rebaixamento. O Galo de Itú tem quatro pontos, um a mais do que o Corinthians, primeiro time da zona. A equipe, no entanto, está se classificando para o mata-mata do Paulistão. Os comandados de Márcio Freitas ocupam a segunda colocação do Grupo A, segudios de Portuguesa, com três pontos e Santo André, com dois.

PRÓXIMOS COMPROMISSOS

Invicto na temporada, o Palmeiras volta a campo na próxima segunda-feira (12), diante do Santo André, no Estádio Bruno José Daniel, casa do Ramalhão. A bola rola às 19h. Por sua vez, o Ituano terá seu próximo compromisso no domingo (11), quando medirá forças contra o Água Santa, no Estádio do Canindé, às 18h.