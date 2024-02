Nesta quarta feira (07), Santos e Corinthians se enfrentaram em partida válida pela sexta rodada da primeira fase do Campeonato Paulista 2024. O jogo aconteceu na Vila Belmiro.

Mesmo com o time santista na segunda divisão, os dois times chegaram em situações diferentes para a partida. Enquanto o Santos, chega em um começo do ano muito bom, sendo 4 vitórias e uma derrota. Já o Corinthians chega com 4 derrotas e uma vitória, com troca de técnico e crises internas.

Ídolo em casa

Neymar estava na Vila Belmiro e acompanhou a vitória santista contra seu rival. O Craque mundial chegou no meio do Primeiro tempo e foi aplaudido por todos no estádio.

O Drama continua

A primeira etapa começou como o esperado, o time da Vila pressionando. Com 22 minutos, o alvinegro da baixada já havia finalizado três vezes no gol e isso foi coroado com à abertura do placar. Depois da batida de escanteio de Otero, João Schimidt subiu mais que todo mundo e completou para o fundo da rede. Depois do gol, o Corinthians tentou esboçar uma reação, porém sem conseguir.

O Santos tinha muito espaço pelo meio e conseguia transformar isso em chances, mas parava em Cássio. A chance mais perigosa dos visitantes foi com Maycon, logo no início.

Na segunda etapa, o Timão melhorou, porém não conseguiu armar mais jogadas e conseguir converter em chances boas de gol. Koloski promoveu a entrada de Yuri Albeto e Rojas e o time melhorou, mas ainda não armava e criava chances. O jogo ficou dessa maneira até o fim e decretou a quinta derrota em seis jogos.

Tabela e próximos jogos

Com mais uma derrota o Corinthians entrou na zona de rebaixamento do campeonato com apenas 3 pontos. Na próxima rodada o Timão enfrenta a Portuguesa na Neo Química Arena.

O Santos chegou aos 15 pontos dos 18 possíveis e é líder do grupo A e também geral do Paulista. Na próxima rodada o time da baixada enfrenta o Mirassol, fora de casa.