O São Paulo Futebol Clube anunciou a extensão do contrato do zagueiro Diego Costa até 2028, oficializando o novo acordo nesta quinta-feira (8), após a partida contra o Água Santa no Estádio do Morumbis.

Anteriormente com contrato válido até o término desta temporada, a direção do clube Tricolor iniciou tratativas para estender o vínculo com o jogador. Após negociações bem-sucedidas, ambas as partes garantiram a continuidade do defensor no elenco.

Com a transferência de Beraldo para o Paris Saint-Germain, da França, Diego Costa reassumiu seu papel na linha defensiva da equipe comandada por Thiago Carpini. Em 2022, o jogador foi nomeado capitão sob o comando do ex-treinador Rogério Ceni, porém enfrentou um período de sete meses afastado dos gramados devido a uma lesão de tendinite, retornando às atividades na temporada passada.

Aos 24 anos de idade, o zagueiro acumula 136 partidas oficiais e cinco gols vestindo a camisa do Tricolor Paulista, tendo feito sua estreia profissional em 2019.