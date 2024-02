Lázaro é o quarto reforço do Palmeiras até aqui para a temporada 2024. O atacante de 21 anos foi oficialmente anunciado pelo Verdão na tarde desta sexta-feira (09) na Academia de Futebol.

Antes de chegar ao Verdão, o jogador se destacou atuando pelo Flamengo e teve passagem pelo Almería, da Espanha. O atacante começou a apresentação comentando um pouco sobre sua passagem pela Europa.

"Meu período na Europa para mim foi bom, aprendi bastante, amadureci, sou grato a todos do clube. Sou versátil, se tiver de ponta direita, esquerda ou centroavante, onde já joguei, o mais importante é estar aqui para ajudar a família Palmeiras. Quando o coletivo está junto, o individual aparece. Meu período lá foi de bastante aprendizado, tanto jogo de marcação, que melhorei bastante e me sinto mais preparado, fisicamente também. Sou muito grato a todos", disse Lázaro.

"Desde novo eu sempre tive o sonho de jogar na Europa, realizei esse sonho, e minha trajetória foi boa. Claro que poderia ser melhor em relação a oportunidade, mas peguei três trocas de treinadores, tem que adaptar às trocas, mas não vejo como problema, vejo como amadurecimento. Agradeço o pessoal de lá e quando surgiu a proposta do Palmeiras, quando se trata de um gigante... campeão da Libertadores, Brasileiro, praticamente quase tudo, foi um momento que falei tipo: não tem como recusar. Tem gente que pode pensar que é um passo para trás, só que para mim não é. É uma oportunidade muito grande. Quero fazer de tudo para que esse ano seja maravilhoso e a gente possa ter muitas alegrias", completou sobre mudança da Europa ao Brasil.

Com contrato de empréstimo com o Verdão, o jovem jogador também comentou sobre o formato de seu vínculo com o clube.

"Sobre a opção de compra, estou focado para dar meu melhor, sei meu potencial para ajudar a família Palmeiras, tenho certeza que vai ser uma trajetória muito grande".

O jogador de 21 anos ganhou notoriedade no Brasil ao marcar o gol do título mundial sub-17 com a Seleção Brasileira em 2019. Em ano olímpico, o atleta admitiu que a chegada ao Palmeiras também mira um retorno a equipe brasileira.

"Um dos objetivos meus nessa temporada é de ir para a seleção, olímpiadas, tenho esse sonho comigo, nada melhor que voltar ao Brasil em um grande clube como o Palmeiras, que dá todo apoio, sempre trata todo mundo igual, foi uma coisa que percebi aqui, todos vão te tratar bem independente de quem seja. Isso gera uma coisa muito boa. Se ficar 10 horas ou 15 horas aqui, você fica feliz, porque tem uma estrutura muito grande. Nada melhor que voltar para o Palmeiras e conquistar muitos objetivos e se Deus quiser ir para as Olimpíadas também", dissertou.

O atacante também comentou sobre quais funções dentro de campo ele pode exercer.

"O que mais me fascina é fazer gol. Desde pequeno tenho essa... ser obcecado em fazer gol. Se der para fazer em todo jogo, vou. Se der para fazer cinco, dez gols, eu quero fazer. Mas óbvio que também dando assistência ou contribuindo, marcando, dando carrinho, fazendo tudo que sendo preciso para ajudar o Palmeiras, eu vou fazer, claro que gol e assistência é melhor. Estou feliz com o projeto que o Palmeiras apresentou. Na ponta esquerda gosto mais porque corta para o meio tem opção de chutar, tem mais clareza para criar, mas jogando na esquerda, direita, de meia-atacante ou centroavante, consigo me adaptar muito bem. A qualidade, noção e inteligência eu tenho, agora é entender o que Abel tem para passar e dentro de campo dar o meu melhor, ajudar naquilo que for preciso".

"Sinceramente eu posso fazer de todos. O mais importante é estar ajudando. Tenho boa conexão com o gol, é continuar fazendo o que sei de melhor, que são gols. Vou trabalhar para colocar minha qualidade em prática. Vai depender muito do momento e também de cada jogo, que vai pedir uma formação, uma estratégia. Eu vou estar ali. Consigo encaixar muito bem em relação a isso. Hoje só a qualidade não basta, então vou trabalhar bastante", completou.

Além de Lázaro, o Alviverde também já anunciou as contratações de Aníbal Moreno, Bruno Rodrigues e Caio Paulista para 2024 e deve anunciar oficialmente a chegada do meio-campista Rômulo, do Novorizontino, nos próximos dias. O meia só chegará ao clube após o fim da disputa do Paulistão.

Com seu novo atacante a disposição, o Palmeiras volta a campo nesta segunda-feira (12), diante do Santo André, pela sétima rodada do Campeonato Paulista. Os comandados de Abel Ferreira ainda estão invictos na temporada.