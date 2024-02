O Santos está disputando a Equality Cup, torneio amistoso realizado no Catar. Nesta, o Peixe empatou com o Al Duhail por 2 a 2, atual campeão da liga nacional. Um dos grandes destaques do Alvinegro Praiano foi o atacante Wesley Patati, que chamou atenção da imprensa local.

Característica marcante do jogador, Patati abusou dos dribles e jogadas rápidas para cima da defesa que conta com o zagueiro Lucas Veríssimo, ex-Santos. Foi em um lance com o atacante que o Santos teve um pênalti marcado a seu favor, convertido por Ivonei.

“Eu gosto de jogos assim, mais pegados, que consigo quebrar as linhas com meus dribles e ajudar o time. Acho que fiz uma boa partida e pude contribuir da melhor forma. Estou feliz que conseguimos a vitória nos pênaltis e agora vamos manter o foco na próxima partida, que será contra uma grande equipe”, disse o Patati.

Foto: Divulgação/Santos

Além de Lucas Veríssimo, o Al Duhail conta o meia Philippe Coutinho, ex-Vasco, Seleção Brasileira, Liverpool e Barcelona. O time de Doha também conta com Kim Moon Hwan, lateral da Seleção da Coreia e um dos destaques do time.

“O Al Duhail tem um histórico grande de brasileiros, como o Veríssimo e o Coutinho, que enfrentamos hoje. Pude conversar com o Veríssimo antes do jogo, foi um papo rápido. Nós sabíamos que eles têm um conhecimento grande dos clubes do Brasil, e o Lucas por ter passado pelo Santos recentemente, ainda mais. Queríamos ter vencido no tempo normal, mas somamos pontos nos pênaltis e é importante também”, finalizou Patati.

Foto: Divulgação/Santos

O Peixe encerra a participação na competição internacional em duelo com o Zenit, marcado para a próxima terça-feira (13). No mesmo Estádio Jassim Bin Hamad, a partida tem início marcado para as 11 horas de Brasília, 17 horas de Doha.