O Flamengo irá receber em sua casa o Volta Redonda, em partida atrasada válida pela terceira rodada do Campeonato Carioca, às 16h deste sábado.

O Mengão vem de vitória no clássico da rivalidade com gol de Léo Pereira no último minuto de partida, o zagueiro anda inspirado e salvou o Fla pela segunda rodada consecutiva, o que levou o Rubro-Negro para a terceira posição com 12 pontos, atrás do Nova Iguaçu com 14, e do Fluminense com 17, entretanto, a distância para o líder pode diminuir para dois pontos se vencer neste sábado.

Após desgaste de dois clássicos seguidos, o técnico Tite deve poupar alguns jogadores e ir para o jogo com um time alternativo, descansando jogadores que serão cruciais no decorrer da temporada e dando rodagem ao elenco do Flamengo, que possui diversas peças de grande qualidade.

Do outro lado, o Volta Redonda se encontra na nona posição com oito pontos, bem diferente do que desempenhou na temporada passada, quando foi para a semifinal da competição.

O Voltaço vem de empate diante do Bangu, com o gol que deu o ponto solitário sendo marcado nos acréscimos da partida, mas está invicto há três rodadas. Com seis jogos o Esquadrão de Aço possui duas vitórias, dois empates e duas derrotas.

Apesar do desempenho que ainda está melhorando, o Volta Redonda está mais perto da parte de cima da tabela, já que os clubes abaixo pontuaram ainda menos e disputam contra o rebaixamento.

Possível estreia de Viña e dupla Gabigol e Bruno Henrique em campo

(Foto: Gilvan de Souza /Flamengo)

O técnico Tite deve poupar boa parte da equipe que jogou os clássicos diante de Vasco e Botafogo, com isso o time que deve ir ao campo contará com a dupla histórica do Flamengo, Bruno Henrique e Gabigol, que também jogaram juntos como titular diante do Sampaio Corrêa, partida em que Gabi encerrou o seu jejum.

Apesar do jejum encerrado, Gabriel perdeu o pênalti que daria a vitória ao Fla contra o Cruzmaltino, e com poucas oportunidades pouco fez contra o Botafogo.

Além dos dois atacantes, Tite mandará a campo duas jóias da base, Victor Hugo e Matheus Gonçalves, jogadores que a torcida Rubro-Negra vem pedindo oportunidade.

Tite dará ainda tempo de jogo para o volante Allan, que chegou do Atlético-MG no ano passado, e devido lesões pouco jogou e ainda não teve chances de mostrar a que veio.

O lateral esquerdo Viña deve estrear no decorrer da partida, o jogador foi o segundo contratado pelo Fla na janela e estava se recuperando de lesão no joelho, estando apto para entrar em campo diante do Voltaço.

Provável escalação: Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Allan, Victor Hugo e Matheus Gonçalves; Luiz Araújo, Bruno Henrique e Gabigol.

Volta Redonda busca a vitória para encostar na parte de cima da tabela

(Foto: Divulgação/ Volta Redonda)

O Volta Redonda quer reencontrar a vitória e figurar entre os primeiros da competição, o time comandado por Felipe Maestro não conta com nenhum jogador indisponível e terá força máxima diante de um Flamengo com enorme qualidade.

O time vem de uma crescente na competição, com três jogos sem ser derrotado, o Esquadrão irá com sua torcida em peso ao Mario Filho e quer levar os pontos para casa.

O sabádo de carnaval terá uma tarde agitada com dois clubes buscando a vitória a qualquer custo.

Provável escalação: Paulo Henrique; Raphinha, Augusto, Bruno Barra, Sanchez; Léo Silva, Danrley, Robinho; Vinícius Moura, Ítalo e Thiago Alagoano.

Arbitragem

Árbitro: Felipe da Silva Gonçalves Paludo;

Assistente 1: Thiago Henrique Neto Corrêa Farinha;

Assistente 2: Diego Luiz Couto Barcelos

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

A partida será a primeira do Flamengo com as novas decisões tomadas pela FERJ semanas atrás: as partidas de clubes grandes terão o árbitro de vídeo.

Anteriormente era previsto que o VAR atuasse apenas nos clássicos e nas semifinais em diante.