Na tarde deste sábado (10), a Ponte Preta venceu historicamente o São Paulo pelo placar de 2 a 0, com seus gols marcados por Gabriel Risso e Renato e agora praticamente garante a sua permanência na Série A1 do Campeonato Paulista em 2025.

Sem muitas chances, primeira etapa termina sem gols

Foto:Divulgação/São Paulo

Nos primeiros minutos de partida já era possível entender qual seria o estilo do jogo, “pegado”, ambas as equipes chegando bem fortes nas primeiras divididas e criando poucas claras oportunidades de gol, o tricolor paulista quase saiu na frente com Giuliano Galoppo no início, mas a bola saiu para fora.

No decorrer da etapa, as equipes foram cansando e desacelerando o ritmo da partida e consequentemente a isso, por conta da amola vantagem técnica da equipe visitante, o São Paulo dominou completamente a posse da bola, com aproximadamente 70%.

\Porém, a Macaca não cedeu espaço ao seus adversário e conseguiu anular completamente todas as jogadas tentadas pela equipe comandada por Thiago Carpini, e esse cenário se levou até o apito final, terminando a primeira etapa sem gols marcados e com diversos pontos a serem corrigidos pelas equipes.

Ponte marca duas vezes e garante vitória sobre o São Paulo

Foto:Divulgação/Paulistão

Ao início da segunda etapa, a impressão que dava era a mesma do final da primeira, domínio total da posse de bola para os visitantes, e a mesma foi se confirmando nos primeiros minutos.

Porém, chegando aos 20 minutos finais, os donos da casa sentiram que a energia tricolor tinha acabado e era a hora de agir, e poucos lances depois a postura já havia sido mudada. Aos 75 minutos, um escanteio cobrado na área são-paulina passou por todo mundo e sobrou nos pés de Gabriel Risso, que soltou uma bomba no gol, sem chances para o Rafael e abriu o placar no Moisés Lucarelli.

E após o primeiro gol, foi iniciada de fato a “blitz” ponte-pretana, as chances não paravam de ser criadas, e o segundo gol parecia questão de tempo, e aos 92 minutos, já no apagar das luzes, Renato acertou uma boa finalização e garantiu a vitória da macaca diante de seu torcedor.

Como ficaram na tabela ?

Mesmo com a derrota, o Tricolor do Morumbi se manteve na liderança do Grupo D, com 13 pontos conquistados, estando na frente do São Bernardo que contém 11.

Com mais uma vitória conquistada, a Macaca se manteve na segunda colocação do grupo B, com 12 pontos conquistados até o momento, estando atrás apenas do líder, Palmeiras, com 13 pontos.

Próximos Compromissos

A Ponte Preta voltará aos gramados na quarta-feira (14), em que terá de enfrentar o RB Bragantino, no Estádio Nabi Abi Chedid, ás 21h30. O duelo é válido pela oitava rodada do Paulistão 2024

Já o São Paulo volta a campo na mesma data (14), porém, enfrentará o embalado Santos, no Estádio do MorumBIS, ás 19h30.